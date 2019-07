Найро Кинтана спечели епичния 18-и етап на Тур дьо Франс

Колумбиецът Найро Кинтана спечели епичния 18-и етап от Обиколката на Франция и се изкачи до седмо място в генералното класиране. Колоездачът на "Мовистар" се справи най-бързо с 208-километровото трасе от Ембрюн до Валоа, като преодоля с голяма преднина последните две височини - Кол д'Изоар и Кол дю Галибие, които бяха от най-висока категория.

Кинтана пристигна на финала с време от 5 часа, 34 минути и 5 секунди и това в крайна сметка му спести повече от 5:30 минути от изоставането спрямо лидера Жулиен Алафилип. Втори след Кинтана финишира французинът Ромен Барде на 1:35 минути изоставане, а трети пристигна казахстанецът Алексей Луценко на 2:28 минути.

За Барде второто място бе от голямо значение, тъй като то му осигури взимането на фланелката с червени точки за "най-добър катерач. Колумбиецът Еган Барнал бе големият печеливш сред лидерите днешния ден, след като успя да завърши на 4:46 минути зад Кинтана, което обаче бе с 32 секунди по-бързо от това на останали състезатели, борещи се за "жълтата фланелка". Лидер преди последните три етапа остава французинът Жулиен Алафилип, но втори вече е Барнал, който е на точно 1:30 минути зад него. Колумбиецът изпревари миналогодишния шампион Герайнт Томас.

