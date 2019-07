Моторни спортове Шефът на Yamaha разкри кой MotoGP пилот е голям стимул за Роси 25 юли 2019 | 18:22 - Обновена 0



MCN out today! Inside story: Is Fabio Quartararo the new Rossi? Naked retros go head-to-head on the MCN250 plus the new R1 and Panigale V4 revealed. More https://t.co/M0A4e5n5xL pic.twitter.com/UwUpxsj0FU — Motor Cycle News (@MCNnews) July 17, 2019 Изненадващо добрите резултати на дебютанта в кралския клас на мотоциклетизма този сезон Фабио Куартараро са стимул както за ветерана в спорта Валентино Роси, така и за неговия съотборник Маверик Винялес, твърди шефът им в Yamaha Лин Джарвис. 20-годишният Куартараро счупи два от рекордите на Марк Маркес – за най-млад пилот на полпозишън и за най-млад пилот с два поредни подиума. Въпреки че кара сателитна Yamaha, французинът бе посочен като голяма заплаха до края на сезона от лидера Маркес. "Куартараро е способен да кара мотора без страх, но в същото време и без да поема рискове. Той претърпя само два иницдента за 2019-а до момента, което е огромно постижение. Маркес е другият пилот, който показва подобни качества, но той пада доста по-често", коментира Джарвис. "Невероятно е, че Фабио развива подобна скорост без да прави грешки. Мисля, че той има много голямо бъдеще - надявам се с Yamaha. Ще се постараем да го задържим и се радвам, че той е и стимул за настоящите ни пилоти. Обикновено ролите са разменени и новаците се стимулират от резултатите на опитните пилоти, но сега, когато Роси и Маверик срещат проблеми, виждаме какво прави Фабио". Fabio Quartararo has some serious skipping skills



Crazy co-ordination, crazy footwork! pic.twitter.com/OGxA5GxW69 — Watch MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) July 22, 2019

