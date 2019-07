Мюлер: Страхотно е да има борба още от първия кръг

Нападателят на Байерн Мюнхен Томас Мюлер няма търпение да започне новият сезон в Бундеслига заради вълнуващата битка за титлата през миналия сезон, която баварците спечелиха с две точки преднина пред втория Борусия Дортмунд

“Със сигурност нямам търпение за новия сезон. Особено защото през миналия водихме тежка битка, а основният ни конкурент Борусия Дортмунд иска да спечели титлата. Страхотно е да има борба още от първия кръг. Това прави Бундеслигата атрактивна.

Müller: "I'm definitely looking forward to the season. Especially because we had a really close fight last season and our main competitor Borussia Dortmund aspire to win the title. It's great to have a fight from the first matchday,

That makes the Bundesliga attractive" pic.twitter.com/tkLJZsE7ez