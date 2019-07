Германия Ковач: Изправени сме пред доброто предизвикателство да запазим Байерн на върха 25 юли 2019 | 17:43 - Обновена 0



“Когато работиш в Байерн, ти трябва да си успешен. Спечелихме всички домашни трофеи. В Шампионската лига имахме по-малко позитиви. Трябва обаче да видите, че бяхме отстранени от шампионите. Ливърпул имат изключителен отбор. Наставникът на Байерн Мюнхен Нико Ковач даде обширно интервю, в което говори на различни теми, свързани с миналия и предстоящия сезон за тима. Принадлежим към международния елит. Но на това ниво имаш нужда от късмет в жребия и от ден, в който всичко ти върви. Това винаги е наложително, без значение дали е Световното или Европейското първенство, или ШЛ. Kova: "We belong to the international elite. But at that level, you need luck in the draw and a day where everything goes your way. That's always required, no matter if it's world cup, Euros or Champions League" pic.twitter.com/IkI3MwSK1R — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 25, 2019 Трябва да сме успешни и да играем атрактивен футбол. Мисля, че гледахме такъв футбол миналата година. Може би не през целия сезон, но кой клуб е способен на това? Вкарахме 120 гола в три турнира и играхме добре в атака. Искаме да надградим върху това и да стабилизираме защитата.



Целта ни през този сезон е да защитим трофеите си. Това няма да е лесно, защото останалите отбори се подсилиха и искат да ни отнемат трона. В ШЛ искаме да оцелеем в повече елиминационни кръгове. Загубихме някои играчи през това лято поради различни причини.

Това е нова ситуация и добро предизвикателство за всички нас в клуба да запазим Байерн там, където е бил десетилетия наред - на върха. Kova on the upheaval: "We have lost some players this summer for various reasons. It's a new situation, a nice challenge for all of us at the club to keep Bayern where it's been for decades, at the top" pic.twitter.com/DqkLHMjCS1 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 25, 2019 Всеки отбор има идея за това как да играе. В Байерн си имаме такава от години и искаме да я запазим. Посоката е запазена, но изпълнението е различно. Ако всички се включат със своите качества, то тогава съм убеден, че ще бъдем успешни", коментира Ковач пред "Кикер".

