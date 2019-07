Авто Мания Спортното Audi SQ7 със свежо лице и нови умни системи 25 юли 2019 | 17:20 - Обновена 0



48-волтовата бордна мрежа обуславя работата на електрически задвижважния компресор (EAV), който допълва работата на двата турбокомпресора винаги, когато необходимостта от мощност спрямо натиска върху педала на газта е твърде голяма, а наличието на енергия, доставяна от отработилите газове все още е твърде малка. Именно при такива условия той се грижи за допълнителен свеж въздух за горивния процес. По този начин гигантският въртящ момент практически е наличен по всяко време - включително при ускоряване от ниски обороти и при потегляне. Новият Audi SQ7 TDI предоставя впечатляваща дизелова мощ. Неговият 4.0 TDI V8 с Biturbo пълнене двигател генерира мощност от 320 кВт (435 кс) и предоставя в диапазона между 1.250 и 3.250 оборота в минута внушителните 900 Нм максимален въртящ момент. Благодарение на тези показатели големият SUV се ускорява за 4.8 секунди от място до 100 км/ч и достига до ограничена по електронен път максимална скорост от 250 км/ч. EAV е интегриран във всмукателния колектор. С помощта на компактен електромотор в рамките на едва 250 милисекунди компресорът развива до 70.000 оборота в минута. Посредством два монтирани в изпускателната уредба актуатора се модулира впечатляващ осемцилиндров звук. Бързо реагиращата осемстепенна трансмисия tiptronic и системата за постоянно задвижване на четирите колела quattro предават огромната мощ на двигателя 4.0 TDI по възможно най-ефективен начин към пътя. За високото ниво на динамика се грижат серийното спортно пневматично окачване и прогресивното кормилно управление, чиято настройка става все по-директна с увеличаване на ъгъла на завиване с волана. Големият SUV е станал и още по-чевръст благодарение на системата за управление на всички колела: при ниска скорост на движение задните колела завиват обратно на предните под ъгъл до 5 градуса, което значително подобрява маневреността. На магистрала с цел постигане на още по-добра стабилност те завиват заедно с предните колела. Предлаганият като опция пакет за ходовата част advanced включва активна система за намаляване на колебанията на каросерията. При шофиране в права посока тази система намалява хоризонталните колебания на каросерията, а при спортен стил на шофиране редуцира страничното накланяне на каросерията посредством функцията за противодействие на колебанията. Третият акцент от високотехнологичните системи в областта на ходовата част е спортният диференциал, който осигурява още по-динамична управляемост. При бързо шофиране в завои той активно разпределя тягата между колелата на задния мост. По този начин при ускоряване или при подаване на газ при излизане от завой SQ7 TDI бива "натиснат" към пътя, като по този начин се елиминира склонността към недозавиване. В случай на твърде силно презавиване пък спортният диференциал е в състояние да стабилизира големия SUV, като прехвърля въртящ момент към вътрешното за завоя колело. Audi SQ7 TDI се откроява с актуалния дизайн на Q-моделите, допълнен от S-специфични детайли. Моделът се отличава от стандартните модели по двойните вертикални ламели в областта на предната решетка Singleframe, корпуси на страничните огледала в алуминиева оптика и четири характерни хромирани ауспухови накрайника. Броните са получили триизмерно оформени елементи, а защитата на дъното в областта на задната броня има още по-солиден вид отпреди. Част от елементите по каросерията са решени в матово сребристо, а пакетът "черна оптика" се предлага като опция. Серийно Audi оборудва SQ7 TDI с 20-цолови джанти, излети от лека сплав, с 5-лъчев турбинен дизайн и гуми с размер 285/45. С оглед на високата мощност на задвижването, спирачните дискове на предния мост са с диаметър 400 милиметра, а на задните колела – 370 милиметра. Черните спирачни апарати - като опция предлагани също и в червено - на предния мост се открояват със S-емблема. По желание на клиента се предлага и 20-цолова спирачна система с керамични дискове, които са особено устойчиви на износване. Интериорът на Audi SQ7 TDI ни посреща с комбинация от кожа/Alcantara в тъмни тонове. Декоративните апликации са от матов релефен алуминий, а като опция се предлагат в изпълнение Carbon и подчертават спортната визия на вътрешността на автомобила. По желание на клиента предлаганият като опция пакет контурно/амбиентно осветление по ефектен начин подчертава елегантните линии на интериорния дизайн с възможност за избор между 30 цвята. Серийното оборудване включва спортни седалки и осветени прагове с алуминиеви вложки - отпред със S-емблема. Педалите, опорите за краката и защитният ръб на багажното отделение са в изпълнение от неръждаема стомана. По желание на клиента се предлагат S-спортни седалки plus с интегрирани подглавници, S-емблеми в областта на облегалките, пневматична регулируема лумбална опора и тапицерия от кожа Valcona с кръстосани шевове. Спектърът от цветове се простира от черно, през Rotor Grey, до ексклузивно предлагания за S-модела тон Arras Red. Централният подлакътник също е напаснат като цвят спрямо въпросните тонове. S-спортните седалки plus могат да бъдат оборудвани също така и с функция за климатизация и масаж.





За възможности за свързаност на върхово равнище се грижи MMI Navigation plus с Touch-управляваща концепция. Тя пренася на борда на автомобила LTE Advanced, WiFi-Hotspot, система за гласово управление чрез свободни фрази и богатото портфолио на Audi connect. Сред тях може да бъдат изброени даните за трафика online, навигацията с Google Earth, технологията Hybridradio, както и базираната на облачна технология гласова услуга на Amazon - Alexa, която е интегрирана в MMI-управляващата система. Новост е и услугата за светофари. Тя автоматично свърза автомобила със сървъра за управление на светофарните уредби в дадени градове и информира водача посредством арматурното табло или Head up-дисплея. Тази функция спомага за постигане на по-ефективен стил на шофиране и допринася за оптимизирането на трафика. Всички важни данни се прожектират на Audi virtual cockpit със S-специфичен изглед. Наличен е и специален допълнителен Performance-изглед, при който централното място се заема от изобразен по специфичен спортен начин оборотомер.

Множество опции за повече комфорт, като например автоматичната четиризонална климатична инсталация, сервофункцията за безшумно затваряне на вратите, озвучителната уредба Bang & Olufsen Advanced Sound System с 3D-звук и пакетът Air Quality Paket с ароматизатор и йонизатор допълват богатото серийно оборудване. Като алтернатива на серийните Matrix LED-фарове с динамични мигачи Audi предлага HD Matrix LED-фарове с лазерна светлинна технология. Адаптивният асистент за шофиране, който подпомага работата на водача при надлъжно и напречно водене на автомобила, по желание също може да бъде допълнен от множество асистентни системи. Audi SQ7 TDI може да бъде поръчван от края на месец юли - цените на пазара в Германия започват от 94.900 евро.

