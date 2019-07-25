Никола Попов ще свири Левски - Ботев Пд, Станислав Тодоров изпратен на Славия - ЦСКА-София

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Левски
Съдийската комисия обяви назначенията на реферите за мачовете от третия кръг на efbet Лига. Двубоят между Левски и Ботев (Пловдив) е поверен на Никола Попов. Срещата между Славия и ЦСКА-София ще ръководи Станислав Тодоров.
Съдийски назначения за третия кръг от efbet Лига:
26 Юли 2019 г. Петък 18:30 ч.
ПФК Дунав - ФК Царско село 2015
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
СН: Атанас Петров Бозев
27 Юли 2019 г. Събота 18:45 ч.
ПФК Черно море - ФК Етър
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Стефан Демирев Павлов
СН: Евгени Георгиев Георгиев
27 Юли 2019 г. Събота 21:00 ч.
ФК Арда - ПФК Берое
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов
СН: Антон Симеонов Генов
28 Юли 2019 г. Неделя 18:45 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК Локомотив 1926
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Валери Николов Цветков
28 Юли 2019 г. Неделя 21:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА-София
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Константин Делов Писков
29 Юли 2019 г. Понеделник 18:45 ч.
ПФК Левски - ПФК Ботев
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Николов Джугански
4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов
СН: Деница Павлова Крумова
29 Юли 2019 г. Понеделник 21:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Витоша
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет
СН: Кольо Димитров Данев
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Тодоров, взе ли шлифовалката Рейтинг: 0 1