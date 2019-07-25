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Левски Levski

Етър 0:0 Левски

последен:
21.07.2019

Левски - Ботев (Пловдив)

следващ:
29.07.2019

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Георги Попов
треньор: Петър Хубчев
web: Левски / bgclubs.eu

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Левски

Никола Попов ще свири Левски - Ботев Пд, Станислав Тодоров изпратен на Славия - ЦСКА-София

25 юли 2019 | 16:02
Никола Попов ще свири Левски - Ботев Пд, Станислав Тодоров изпратен на Славия - ЦСКА-София
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Съдийската комисия обяви назначенията на реферите за мачовете от третия кръг на efbet Лига. Двубоят между Левски и Ботев (Пловдив) е поверен на Никола Попов. Срещата между Славия и ЦСКА-София ще ръководи Станислав Тодоров.

Съдийски назначения за третия кръг от efbet Лига:

26 Юли 2019 г. Петък 18:30 ч.
ПФК Дунав - ФК Царско село 2015
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
СН: Атанас Петров Бозев

27 Юли 2019 г. Събота 18:45 ч.
ПФК Черно море - ФК Етър
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Стефан Демирев Павлов
СН: Евгени Георгиев Георгиев

27 Юли 2019 г. Събота 21:00 ч.
ФК Арда - ПФК Берое
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов
СН: Антон Симеонов Генов

28 Юли 2019 г. Неделя 18:45 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК Локомотив 1926
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Валери Николов Цветков

28 Юли 2019 г. Неделя 21:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА-София
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Константин Делов Писков

29 Юли 2019 г. Понеделник 18:45 ч.
ПФК Левски - ПФК Ботев
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Николов Джугански
4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов
СН: Деница Павлова Крумова

29 Юли 2019 г. Понеделник 21:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Витоша
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет
СН: Кольо Димитров Данев

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(Гост) 1
отговор
25 юли 2019 | 16:17

Тодоров, взе ли шлифовалката Рейтинг: 0 1 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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