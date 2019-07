Фаталната последна битка на Максим Дадашев

Максим Дадашев загина след тридневна битка за живота си в болницата в Мериленд. Едва 28-годишен. Руснакът инкасира тежки удари в главата по време на 11-ия рунд на сблъсъка със Субриел Матиас.

Мач, който противопостави двама непобедени до момента бойци в елиминатор на IBF. Залогът бе голям. Победителят е със статут на претендент за титлата на Международната боксова федерация.

ТРАГЕДИЯТА

Дадашев напуска залата в съзнание. Линейката тръгва за здравно заведение във Вашингтон, на 17 мили от злополуката. Внезапно возилото е препратено в Мериленд – руснакът вече е загубил съзнание.

Следва двучасова операция. Докторите са открили хематом в мозъка му. Нараняванията са причинили пробив на кръв в черепната кухина, което притиска мозъка на Дадашев. Част от черепа му е премахната.

След края на интервенцията е поставен в медицинска кома, за да се ограничи изпотяването.

ТРЕНЬОРЪТ

Зрителите в Оксън Хил аплодират решението на Бъди Макгърт да хвърли кърпата. Наставникът на руснака е видял достатъчно.

„Ще спра боя… Поемаш много удари, Макс. Моля те. Остави ме да го направя. Остави ме, Макс!“

Unfortunately not. V sad to hear the news that #Dadashev has passed away today... #RIP https://t.co/8PMWH9LfwT