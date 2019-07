Бокс Дейна Уайт влиза в бокса 25 юли 2019 | 15:15 0



Dana White built the UFC into a powerhouse and put MMA on the map. Intrigued to see what he can do a sport that is antiquated in many ways. Boxing needs someone unafraid to push fresh ideas https://t.co/4oJk0j3E9o — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 24, 2019

Специализирани медии информират, че той вече е наел човек, който да отговаря за боксовите операции, но още не е ясно името на промоутърската компания. Засега фенове и журналисти я наричат неофициално Zuffa Boxing.

Asked Dana White about this today. He confirmed a key hire has been made and said he's targeting October for the launch of Zuffa Boxing. He wouldn't attach a name to the hire, but I asked if it was someone boxing fans would be very familiar with: "I don't think so. No." https://t.co/1sXnpquhXd — Shaheen Al-Shatti (@shaunalshatti) July 25, 2019

Именно Дейна Уайт е човекът, който направи ММА едно от най-големите и най-гледаните спортни зрелища със своята изключително успешна компания UFC, която наскоро продаде за 4 милиарда долара. Благодарение на страстта му, контактите и бизнес нюха смесените бойни изкуства вече редовно получават задълбочено телевизионно покритие от най-големия спортен канал в света - ESPN.



