Преговорите между Байерн и Манчестър Сити за Сане са в застой

Преговорите между Байерн Мюнхен Манчестър Сити за правата на крилото Лирой Сане са в застой, съобщава списание “Кикер”. В момента те дори са прекратени и потенциалният трансфер най-вероятно няма да се осъществи, въпреки че германското крило беше смятан за наследник на напусналите Ариен Робен

Мениджърът на англичаните Пеп Гуардиола все пак обясни, че не клубът, а самият футболист ще решава какво е най-добре за него. "Искаме той да остане. Дори отправихме предложение на агентите му за преговори за нов договор. Това обаче не е в нашите ръце и мисля, че самият той трябва да реши. Ако иска да напусне, ще бъде тъжно. Надявам се да остане", каза Гуардиола.

Nothing changed at Bayern, Leroy Sané remains the priority target for the wing position. There's no direct contact with the player. Sané himself didn't speak about the situation, but the club is receiving signal from his agents. The chances are currently 50-50 [Kicker] pic.twitter.com/RGmPojQR1q