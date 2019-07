Бокс Анди Руис се закани, че няма да се бие с Джошуа във Великобритания 25 юли 2019 | 14:10 - Обновена 0



копирано





Руис публикува съобщението си само няколко часа след новината, че колегата му Дилиън Уайт е дал положителна допинг проба преди последния си сблъсък срещу Оскар Ривас. Според слуховете антидопинговата агенция на Обединеното кралство е знаела за това и въпреки всичко е разрешила на Уайт да се изправи срещу Ривас.



Именно тези широкотиражирани слухове до момента са провокирали Руис-младши да напише, че няма да се бие във Великобритания. Решението обаче изобщо не зависи от него, след като няколко пъти в интервюта промоутърът Еди Хърн е обяснявал, че в договора е описано кой на какви претенции има право. Руис просто трябва да изчака да разбере къде ще се проведе дългоочакваната битка, а тя най-вероятно ще се организира в Кардиф. I’m not going to the UK for the rematch #issasetup https://t.co/ahbMJkPWxi — AndyRuizjr (@Andy_destroyer1) July 24, 2019 Любопитното е, че само седем часа след заканата си Руис е публикувал ново съобщение в "Туитър", в което казва, че независимо дали реваншът е в САЩ или Великобритания, ще бъде епична битка. I love everyone’s passion for boxing on twitter. I appreciate the people who can argue without insulting those are the people I will always reply to. It’s all love. wether the fight happens in the UK or the USA it will be another epic fight. Night — AndyRuizjr (@Andy_destroyer1) July 25, 2019 Изненадващият шампион на три от четирите боксови федерации в тежка категория Анди Руис-младши се закани в социалните мрежи, че няма да стъпи на британска земя за дългоочаквания реванш срещу бившия носител на поясите Антъни Джошуа.Руис публикува съобщението си само няколко часа след новината, че колегата му Дилиън Уайт е дал положителна допинг проба преди последния си сблъсък срещу Оскар Ривас. Според слуховете антидопинговата агенция на Обединеното кралство е знаела за това и въпреки всичко е разрешила на Уайт да се изправи срещу Ривас.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 2144 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1