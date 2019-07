Испания Барселона отваря вратата за изход на Ракитич 25 юли 2019 | 14:08 - Обновена 0



копирано



С всеки изминал ден изглежда все по-трудно Иван Ракитич да продължи да играе за Барселона , пише AS. Всички индикации от последните седмици хвърлят сянка върху бъдещето му на “ Камп Ноу ”. Първо, самият наставник Ернесто Валверде предупреди на своя пресконференция, че времето отминава за всеки и че халфът трябва да работи по-усърдно от всякога, за да си спечели титулярно място. След това дойде потвърждението от треньорския щаб, че този сезон Сержи Роберто ще се върне на обичайната си позиция в средата на терена. Последният сигнал е решението на клубното ръководство да не предлага на Ракитич подобрен договор, продължава изданието. Barça-Rakitic contract stalemate points to a Camp Nou exit for the Croatian international. https://t.co/NatL2mSPEm pic.twitter.com/F5I7WLlKOs — AS English (@English_AS) July 25, 2019 До момента хърватинът винаги е демонстрирал желанието си да остане в клуба. Пристигането на Френки де Йонг и преместването на Сержи Роберто обаче най-вероятно ще доведат до второстепенна роля за него в състава. Освен това нуждата от намаляване на бюджета за заплати и постъпване на пари от изходящи трансфери биха спомогнали за негова продажба. До момента хърватинът винаги е демонстрирал желанието си да остане в клуба. Пристигането на Френки де Йонг и преместването на Сержи Роберто обаче най-вероятно ще доведат до второстепенна роля за него в състава. Освен това нуждата от намаляване на бюджета за заплати и постъпване на пари от изходящи трансфери биха спомогнали за негова продажба. Интер проявява интерес към Ракитич, чийто договор е до 2021 г. Миналото лято, когато Валверде беше попитан за 31-годишния халф, той отговори: “Тук сме, за да печелим мачове, а не да правим пари”, но този път коментарът му беше “времето отминава за всички”, допълва вестникът.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 3375 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1