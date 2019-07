Англия Ман Юнайтед с нова победа, справи се и с Тотнъм 25 юли 2019 | 16:25 - Обновена 0



копирано





"Червените дяволи" поведоха в 21-ата минута с попадение на Антони Марсиал. С голяма доза късмет "шпорите" изравниха в 65-ата минута, когато удара на Лукас Моура се отклони в бранител на Юнайтед и заблуди Ромеро. Това бе първото попадение, което тимът на Солскяер допуска в приятелските срещи това лято. Анхел Гомес направи резултата 2:1 след индивидуален пробив десет минути преди края.



Двата отбора започнаха доста активно. В първите минути лондончани владееха по-често топката, но в петата блестяща контраатака на съперника можеше да доведе до гол. Даниел Джеймс намери Марсиал и той отправи много хубав диагонален удар, но топката се удари в лявата греда на Гасанига.



Tanguy in Shanghai #SpursTour2019 #ICC2019 pic.twitter.com/hTVRynf01j — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 25, 2019





Отборът на Солскяер откри резултата в 21-ата минута след отлична атака. Андреас Перейра напредна и пусна към Марсиал, който стреля в близкия ъгъл на Гасанига. Стражът можеше да се намеси доста по-добре, но пропусна топката покрай себе си.



Shanghai nights ♥#MUFC #MUTOUR #ICC2019 pic.twitter.com/YcOvxob2Gk — Manchester United (@ManUtd) July 25, 2019

Муса Сисоко пък имаше голям късмет да не получи картон. Той настъпи с бутоните в областта на корема Даниел Джеймс, който бе паднал на земята. Ситуацията предизвика известни спорове между играчи на двата отбора, но съдията не наказа никой, а в официален мач това щеше да е директен червен картон. Опасни влизания като цяло не липсваха, като и двата отбора играеха агресивно. Към края на полувреме Андреас Перейра отнесе



How did #Sissoko stay on the pitch . Dirty dirty play for a friendly @SpursOfficial pic.twitter.com/hRyyGR4N6K — rob marshall (@robmarshall33) July 25, 2019

На почивката Солскяер смени целия отбор, а колегата му Почетино направи шест промени. Първата сериозна опасност след почивката се откри пред Хюн-Мин Сон, който опита да прехвърли Ромеро, но ударът му бе неточен. Тотнъм имаше предимство в тези минути. Ерик Байи получи контузия и напусна десетина минути след началото на втората част. Бранителят напусна на носилка, а травмата на пръв поглед изглеждаше сериозна. Туанзебе се появи на негово място.



“Шпорите” стигнаха до заслужено изравняване в 65-ата минута. Голът обаче падна с голяма доза късмет. Появилият се на почивката Лукас Моура стреля от границата на наказателното поле, топката се отклони в Люк Шоу и заблуди Ромеро. Бразилецът се разписа и в първата контрола на тима срещу



В последната част на двубоя темпото стана по-ниско преди Юнайтед да стигне до ново попадение. Десет минути преди края Анхел Гомес тръгна отляво, направи двойно с Мата, мина покрай няколко защитници и технично прати топката в далечния ъгъл за 2:1. Малко по-късно гол на Рашфорд бе отменен поради засада.



ТОТНЪМ - МАН ЮНАЙТЕД 1:2 В десетата минута Деле Али пропусна да открие резултата. Неговият изстрел бе отразен от Де Хеа. Али на няколко пъти влезе остро в краката на играч на съперника и още в 12-ата минута получи жълт картон. Малко по-късно "червените дяволи" получиха отлична възможност, след като Джеймс бе съборен от Сисоко на границата на наказателното поле. Ашли Йънг изпълни фаула, като ударът му бе точен, но слаб и не затрудни вратаря на "шпорите".Отборът на Солскяер откри резултата в 21-ата минута след отлична атака. Андреас Перейра напредна и пусна към Марсиал, който стреля в близкия ъгъл на Гасанига. Стражът можеше да се намеси доста по-добре, но пропусна топката покрай себе си.Муса Сисоко пък имаше голям късмет да не получи картон. Той настъпи с бутоните в областта на корема Даниел Джеймс, който бе паднал на земята. Ситуацията предизвика известни спорове между играчи на двата отбора, но съдията не наказа никой, а в официален мач това щеше да е директен червен картон. Опасни влизания като цяло не липсваха, като и двата отбора играеха агресивно. Към края на полувреме Андреас Перейра отнесе Хари Кейн и получи жълт картон за това.На почивката Солскяер смени целия отбор, а колегата му Почетино направи шест промени. Първата сериозна опасност след почивката се откри пред Хюн-Мин Сон, който опита да прехвърли Ромеро, но ударът му бе неточен. Тотнъм имаше предимство в тези минути. Ерик Байи получи контузия и напусна десетина минути след началото на втората част. Бранителят напусна на носилка, а травмата на пръв поглед изглеждаше сериозна. Туанзебе се появи на негово място.“Шпорите” стигнаха до заслужено изравняване в 65-ата минута. Голът обаче падна с голяма доза късмет. Появилият се на почивката Лукас Моура стреля от границата на наказателното поле, топката се отклони в Люк Шоу и заблуди Ромеро. Бразилецът се разписа и в първата контрола на тима срещу Ювентус . Миналия сезон той вкара два гола на "Олд Трафорд" при успеха на Тотнъм с 3:0.В последната част на двубоя темпото стана по-ниско преди Юнайтед да стигне до ново попадение. Десет минути преди края Анхел Гомес тръгна отляво, направи двойно с Мата, мина покрай няколко защитници и технично прати топката в далечния ъгъл за 2:1. Малко по-късно гол на Рашфорд бе отменен поради засада. 0:1 - Марсиал (21) 1:1 - Моура (65) 1:2 - Гомес (80)



ТОТНЪМ: Гасанига, Уокър-Питърс, Танганга, Вертонген, Георгиу, Уинкс, Сисоко, Ндомбеле, Деле Али, Парот, Кейн



МАН ЮНАЙТЕД: Де Хеа, Уан-Бисака, Смолинг, Рохо, Йънг, Мактоминей, Перейра, Погба, Грийнууд, Джеймс, Марсиал



СТАТИСТИКА Манчестър Юнайтед постигна четвърта поредна победа в контролите от началото на подготовката. Този път “червените дяволи” надделяха с 2:1 над Тотнъм в среща от “Интернешънъл Чемпиънс Къп”, играна в Шанхай."Червените дяволи" поведоха в 21-ата минута с попадение на Антони Марсиал. С голяма доза късмет "шпорите" изравниха в 65-ата минута, когато удара на Лукас Моура се отклони в бранител на Юнайтед и заблуди Ромеро. Това бе първото попадение, което тимът на Солскяер допуска в приятелските срещи това лято. Анхел Гомес направи резултата 2:1 след индивидуален пробив десет минути преди края.Двата отбора започнаха доста активно. В първите минути лондончани владееха по-често топката, но в петата блестяща контраатака на съперника можеше да доведе до гол. Даниел Джеймс намери Марсиал и той отправи много хубав диагонален удар, но топката се удари в лявата греда на Гасанига.Гасанига, Уокър-Питърс, Танганга, Вертонген, Георгиу, Уинкс, Сисоко, Ндомбеле, Деле Али, Парот, КейнДе Хеа, Уан-Бисака, Смолинг, Рохо, Йънг, Мактоминей, Перейра, Погба, Грийнууд, Джеймс, Марсиал

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 11045 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2