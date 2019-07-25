Аленя се обидил на ръководството на Барса заради обещания на Де Йонг номер

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Испания
Халфът на Барселона Карлес Аленя разкри, че е бил възмутен от обещанието на клубното ръководство да обещае доскорошния му номер 21 на новото попълнение Френки де Йонг. Досега се смяташе, че юношата на каталунците доброволно се е отказал от този номер.
“Не се почувствах добре от това, че ръководството не ми каза, че е обещало №21 на Де Йонг. Преотстъпването на фланелката беше нещо между мен и него. Иска ми се да бях получил предизвестие от директорите. Обещали са му номера без да ме предупредят. Не се чувствам добре, винаги съм се отнасял добре с клуба”, заяви 21-годишният Аленя, чийто нов номер е 19.
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(Гост) 5
отговор
махай се бързо от тоя катун жалък Рейтинг: 0 3
(Гост) 4
отговор
АВЕ ПИКЛЮ..АКО ТИ КАЖАТ И С НУЛИ ЩЕ ИГРАЕШ НА ГЪРБА СИ.ЩЕ ТИ ДАВАТ ОБЯСНЕНИЕ .КОЙ СИ ТИ КЕЛЕШ НЯКАКЪВ НЕДОКАЗАЛ СЕ.ЗАЩО НЕ ВЗЕХА НОМЕРА НА РАКИТИЧ ИЛИ БУСКЕТС НАПРИМЕР .ТОВА ДНЕШНИТЕ ФУТБОЛИСТИ СТРАШНО НАГЛИ МЕКЕРЕТА СТАНАХА.ПРАВЯТ ГИ ОЩЕ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ МИЛИОНЕРЧЕТА И ПОСЛЕ ГОЛЕМИТЕ ПРЕТЕНЦИИ.ДОКАЖИ СЕ В ОТБОРА ПЪК ТОГАВА ПРАВИ ФИЗИОНОМИИ И СЕ СЪРДИ. Рейтинг: 6 7
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(Гост) 3
отговор
Нормално, то там у катуня вече 'сичко е кочина. Не е като навремето га Стоичков играеше и Барцилоната беше фактор. Сега чакаме цингата Нейчо да цъфне опять на Кампа и тогава одма се приготвям се и да гледам... Рейтинг: 4 16
(Гост)
Сеир бе, сеир написах... Рейтинг: 4 6
(Гост)
С ти от кои си бе , капутчо . На Барцилоната и Стойков ще им ядеш фекалната маса , лузър евроидиот ахахаха Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
отговор
С такова дръзко изказване ще литне към бетис под наем Рейтинг: 10 10
(Гост)
Да литне към Liverpool,на мен лично много ми допада играта му: Рейтинг: 7 7
(Гост) 1
отговор
Е-вахти драмата ... Рейтинг: 8 8