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създаване: 1899г.
стадион: Камп Ноу
президент: Джосеп Мария Бартомеу
треньор: Ернесто Валверде
web: Барселона

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Испания

Аленя се обидил на ръководството на Барса заради обещания на Де Йонг номер

25 юли 2019 | 13:40 - Обновена
Аленя се обидил на ръководството на Барса заради обещания на Де Йонг номер
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Халфът на Барселона Карлес Аленя разкри, че е бил възмутен от обещанието на клубното ръководство да обещае доскорошния му номер 21 на новото попълнение Френки де Йонг. Досега се смяташе, че юношата на каталунците доброволно се е отказал от този номер.

“Не се почувствах добре от това, че ръководството не ми каза, че е обещало №21 на Де Йонг. Преотстъпването на фланелката беше нещо между мен и него. Иска ми се да бях получил предизвестие от директорите. Обещали са му номера без да ме предупредят. Не се чувствам добре, винаги съм се отнасял добре с клуба”, заяви 21-годишният Аленя, чийто нов номер е 19.


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Калоян Антонов
Репортер отдел "Футбол"		 Прочетена 4170

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alex
(Гост) 5
отговор
25 юли 2019 | 15:35

махай се бързо от тоя катун жалък Рейтинг: 0 3

ПИКЕ
(Гост) 4
отговор
25 юли 2019 | 15:13

АВЕ ПИКЛЮ..АКО ТИ КАЖАТ И С НУЛИ ЩЕ ИГРАЕШ НА ГЪРБА СИ.ЩЕ ТИ ДАВАТ ОБЯСНЕНИЕ .КОЙ СИ ТИ КЕЛЕШ НЯКАКЪВ НЕДОКАЗАЛ СЕ.ЗАЩО НЕ ВЗЕХА НОМЕРА НА РАКИТИЧ ИЛИ БУСКЕТС НАПРИМЕР .ТОВА ДНЕШНИТЕ ФУТБОЛИСТИ СТРАШНО НАГЛИ МЕКЕРЕТА СТАНАХА.ПРАВЯТ ГИ ОЩЕ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ МИЛИОНЕРЧЕТА И ПОСЛЕ ГОЛЕМИТЕ ПРЕТЕНЦИИ.ДОКАЖИ СЕ В ОТБОРА ПЪК ТОГАВА ПРАВИ ФИЗИОНОМИИ И СЕ СЪРДИ. Рейтинг: 6 7

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Нагазиго Надувара
(Гост) 3
отговор
25 юли 2019 | 14:21

Нормално, то там у катуня вече 'сичко е кочина. Не е като навремето га Стоичков играеше и Барцилоната беше фактор. Сега чакаме цингата Нейчо да цъфне опять на Кампа и тогава одма се приготвям се и да гледам... Рейтинг: 4 16

Нагазиго Надувара
(Гост)
25 юли 2019 | 14:23

Сеир бе, сеир написах... Рейтинг: 4 6

КЗЛ
(Гост)
25 юли 2019 | 16:35

С ти от кои си бе , капутчо . На Барцилоната и Стойков ще им ядеш фекалната маса , лузър евроидиот ахахаха Рейтинг: 0 0

Alex
(Гост) 2
отговор
25 юли 2019 | 14:10

С такова дръзко изказване ще литне към бетис под наем Рейтинг: 10 10

liverbird
(Гост)
25 юли 2019 | 14:16

Да литне към Liverpool,на мен лично много ми допада играта му: Рейтинг: 7 7

z1
(Гост) 1
отговор
25 юли 2019 | 13:52

Е-вахти драмата ... Рейтинг: 8 8 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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