Аленя се обидил на ръководството на Барса заради обещания на Де Йонг номер

Халфът на Барселона Карлес Аленя разкри, че е бил възмутен от обещанието на клубното ръководство да обещае доскорошния му номер 21 на новото попълнение Френки де Йонг. Досега се смяташе, че юношата на каталунците доброволно се е отказал от този номер.

“Не се почувствах добре от това, че ръководството не ми каза, че е обещало №21 на Де Йонг. Преотстъпването на фланелката беше нещо между мен и него. Иска ми се да бях получил предизвестие от директорите. Обещали са му номера без да ме предупредят. Не се чувствам добре, винаги съм се отнасял добре с клуба”, заяви 21-годишният Аленя, чийто нов номер е 19.

| Carles Aleñá:



"Giving De Jong the '21' was a decision made between him and me. I would've liked the board to tell me about that as they've promised him the number without informing me.

It tasted bad. I've always behaved well with the Club."



[Adria Albets via Albert Roge] pic.twitter.com/rDTAIn8oPU