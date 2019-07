Гуардиола: Ще се натъжим, ако Сане си тръгне

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола заяви, че клубът няма желание да се разделя с крилото Лирой Сане . Интересът към 23-годишния германец има от Байерн Мюнхен , както открито заявиха от ръководството на баварския клуб.

"Сане е играчът, който наистина харесвам и ще повторя, че наистина харесвам. Мисля, че той все още може да стане много по-силен. Искаме той да остане, но това не е в нашите ръце. Сане трябва да реши. Ако иска да си тръгне, може да го стори, но ние ще се натъжим“, заяви Пеп Гуардиола.

Guardiola admits he would be sad to see Sane join Bayern https://t.co/S6j3M01SZc pic.twitter.com/kY7yWlLJRu