Юрген Клоп: Бейл? Ливърпул не е отбор от отделни играчи

Мениджърът на Ливърпул Юрген Клоп отговори на бившия играч на тима Пол Инс, който подкани шефовете да подпишат с Гарет Бейл . Уелската звезда се смята за сигурен напускащ Реал Мадрид

"Не знам защо такива велики играчи имат такива странни идеи. Сега Бейл е в Реал. В случай на напускане, прехвърлянето му ще стане много скъпо, що се отнася до заплатата му. Разбира се, той е изключителен играч. Преди две години той спечели финала на Шампионската лига почти сам, но не само той, но и всички играчи. Ние трябва да създадем отбор, а отборът не е група от отделни играчи", заяви Клоп пред Sky Sports.

"I don't know why these fantastic football players have such strange ideas..."



Speaking to Sky Sports, Liverpool boss Jurgen Klopp has ruled out any possibility of Gareth Bale joining the European champions.



Read more here: https://t.co/kSaEfKlzGu pic.twitter.com/kMtfA9HxjZ