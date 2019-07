Сами Кедира може да стане играч на Уулвърхямптън

Халфът на Ювентус Сами Кедира може да се премести в Англия през този трансферен прозорец. Според Sky Sports, Улвърхамптън се интересува от привличането на 31-годишния германец.

Старши треньорът на торинци Маурицио Сари няма намерение да разчита на играча през новия сезон. През миналата кампания Кедира игра в 17 мача за Ювентус, отбеляза 2 гола и даде 1 асистенция.

