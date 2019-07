Бокс Спипаха Дилиън Уайт със забранени вещества в кръвта 25 юли 2019 | 09:59 - Обновена 0



Смята се, че резултатът от положителната проба е станал известен на 17 юли. Добре информиран източник твърди, че той е бил докладван на лагера на Уайт, включително на промоутъра му Matchroom Boxing, и Британския Борд по контрол на Бокса от UKAD преди мача Уайт-Ривас. Въпреки това, BBBC са разрешили битката да се проведе по график.



Еди Хърн също потвърди това: Further to reports I can confirm that both Dillian Whyte and Oscar Rivas were subject to extensive VADA and UKAD testing for their bout. Both fighters were cleared to fight by both bodies and the BBBofC — Eddie Hearn (@EddieHearn) July 24, 2019 Съгласно действащите правила във Великобритания, Уайт има право да обжалва. UKAD възприема позицията, че докато разследването не приключи и не бъде взето решение, боксьорът не е в нарушение на правилата за употреба на забранени стимуланти и Британският Борд по Контрол на Бокса не може да въведе санкции. Решението често е вземано след отварянето на “Б” пробата на спортиста, което обикновено може да се направи за 24 до 48 часа. Но това често отнема повече от година. Националния Антидопингов Панел (NADP) е независима организация, която отговаря за окончателното решаване на споровете по отношение на боксьорите употребили забранени стимуланти.

Уайт беше наказан за две години, след като даде положителна допинг-проба за метилхексанамин след победата му с нокаут над Шандор Балог на 13 октомври 2012 г.

Dillian Whyte Tests Positive For Banned Substance https://t.co/o6txFwPFeT pic.twitter.com/2uXkl9WfAc — BoxingScene.com (@boxingscene) July 24, 2019

Според протокола на VADA положителният резултат от теста би трябвало да бъде докладван на Световния Боксов Съвет и в лагера на Ривас. Но в този случай UKAD не го е направила.



