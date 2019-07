Завърнал се от Астън Вила нападател е новата деветка на Челси

Нападателят Тами Ейбрахам ще носи фланелката с номер 9 в Челси през новия сезон. За това се похвали самият играч, който през последните три сезона беше преотстъпван последователно на Бристол Сити Астън Вила . През миналата кампания той отбеляза 25 гола за бирмингамци, които се завърнаха във Висшата лига.

“За мен е чест да нося фланелката с номер 9 в Челси. Говорих с мениджъра и той ме попита дали съм готов, а аз му отговорих: “Да, готов съм”. Така че съм доволен, че ми предложи №9. Футболът носи голямо напрежение, това ме мотивира. Дава ми допълнителна вяра. Чувал съм всичките измишльотини за този номер. Тук съм, за да си играя моя футбол и да давам най-доброто от себе си”, заяви Ейбрахам.

