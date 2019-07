Защитник на Ливърпул получи тежка контузия

Защитникът на Ливърпул Натаниел Клайн ще отсъства дълго време заради контузия на предна кръстна връзка, съобщава официалният сайт на клуба. Играчът не пътува с отбора в Ню Йорк, за да участва в предсезонно турне. Вместо това се върна в Ливърпул.

"Всички сме много разстроени за Клайн. Той тренираше и играеше много добре, беше в страхотна форма. Очевидно такава травма не е много приятен момент за всеки играч, но за щастие лекарите казват, че не е много сложна. Това означава, че възстановяването му ще се извърши съгласно стандартната схема. Ще го подкрепим по всички възможни начини и ще изчакаме бързото му завръщане на полето", заяви Юрген Клоп.

Nathaniel Clyne is facing a lengthy spell on the sidelines after sustaining an anterior cruciate ligament injury. https://t.co/fHBYE5DACW