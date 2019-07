Сари: Де Лихт няма вина, Буфон е роден боец

Наставникът на Ювентус Маурицио Сари е убеден, че на тима ще му е нужно време да промени стила на игра, като каза няколко думи и за основните герои в днешния мач с Интер (5:4 след дузпи) - Матайс де Лихт, Кристиано Роналдо Джанлуиджи Буфон . Първият си вкара автогол, вторият се разписа от фаул, а третият отрази три дузпи.

“Де Лихт игра по време на най-трудния ни период в мача, но няма вина за това. Роналдо направи обичайното си отлично представяне. Можем да се подобрим много в атака и това би го улеснило. Голямата сила на Буфон е, че е роден боец. Беше готов, когато имахме нужда от него, и беше изключителен при дузпите.

Maurizio Sarri warned “it takes a while to change mentality” at #Juventus after their 1-1 draw with Inter, but Gigi Buffon is “a born fighter.” https://t.co/tFXgbaKXG6 #FCIM #JuveInter #JuventusInter #SerieA #ICC2019 pic.twitter.com/j7t70yCBuC