Унгарец спечели световната титла по плуване на 200 метра бътерфлай с нов световен рекорд

19-годишният Милак, европейски първенец в дисциплината от Глазгоу 2018, беше най-бърз във финала с 1:50.73 минута. Така той подобри върховото постижение на легендата Майкъл Фелпс (САЩ) от 1:51.51 минута от 29 юли 2009 г. в Рим. Японецът Даля Сето остана втори с 1:53.86 минути, а трети завърши олимпийският шампион от Лондон 2012 и защитаващ титлата си от Будапеща 2017 Чад льо Кло (Южна Африка) с 1:54.15 19 year-old Hungarian Kristof Milak is the new 200m freestyle champion and broke Michael Phelps' 10-year old world record in a time of 1:50.73.#FINAGwangju2019@fina1908 https://t.co/cIT0pyl5A7 — Olympic Channel (@olympicchannel) July 24, 2019 Италианцът Грегорио Палтриниери пък триумфира на 800 метра свободен стил с нов европейски рекорд 24-годишният Палтриниери, олимпийски и световен шампион на 1500 метра, постигна време на финала от 7:39.27 минути. Втори на малко повече от две секунди финишира Хенрик Кристиансен от Норвегия (7:41.28), а с почти три секунди пасив трети завърши Давид Обри от Франция (7:42.08). Китайската звезда Сун Ян, който спечели титлите на 200 и на 400 метра свободен стил, този път остана едва шести със 7:45.01 минути.



Това беше второ злато за Италия през деня, след като Федерика Пелегрини защити титлата си на 200 метра свободен стил с време от 1:54.22 минута на финала. Втора на 44 стотни завърши Ариарн Тайтмъс (Австралия), а трета на 56 стотни финишира Сара Шьостром (Швеция). Medals and World Champions from tonight's finals!#FINAGwangju2019 pic.twitter.com/qZEX92dlb2 — FINA (@fina1908) July 24, 2019 Фаворитът Адам Пийти (Великобритания) заслужи трета поредна световна титла на 50 метра бруст. Той спечели категорично финала с 26.06 секунди, като остана само на 11 стотни от световния си рекорд в дисциплината. Бразилци допълниха подиума, като Фелипе Лима остана втори с 26.66 секунди, а Жоао Гомеш Жуниор се нареди трети с 26.69 секунди. Това беше второ злато за Пийти в Гуанджу след триумфа му и на 100 метра бруст. Australia is Gold Medal in the Mixed 4x100m Medley Relay! #FINAGwangju2019 pic.twitter.com/EDptqhGvRm — FINA (@fina1908) July 24, 2019 Австралия триумфира в смесената щафета на 4 по 100 метра. Мичъл Ларкин, Матю Уилсън, Ема МакЛеод и Кейт Кембъл финишираха за 3:39.08 минути, като останаха на по-малко от половин секунда от световния рекорд на САЩ от шампионата преди две години в Будапеща. Квартетът на американците този път остана втори само на 2 стотни от секундата, а бронза заслужиха британците с 3:40.68 минути. Medal table after Day 13



Kristóf MILÁK (HUN) won Men's 200m Butterfly with new WR!

1:50.73

Gary HUNT (GBR) took back the throne in High Diving!



1