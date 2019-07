Българи зад граница Николай Тодоров с победен гол за Инвърнес 24 юли 2019 | 14:01 0



FT: ICTFC 3-2 @CoveRangersFC



A big three points for the Caley Jags! pic.twitter.com/uSTBMQlgOb — Official ICTFC (@ICTFC) July 23, 2019 Голмайсторът от Плевен се присъедини миналия месец към тима от Чемпиъншип, който не крие амбициите си да се завърне сред най-добрите в страната. Николай, който за последно игра в изпадналия в Лига 1 Фолкърк, направи силна подготовка с Инвърнес, като реализира четири гола в контролите. Бившият футболист на Caley Thistle have won their last 13 consecutive meetings with Raith Rovers!



Read @SPLstats' Weekend in Numbers https://t.co/0lT56SFGqE#SPFL | @ICTFC pic.twitter.com/w7UDbFiEpI — SPFL (@spfl) July 22, 2019 Няколко дни след като реализира първото си попадение с фланелката на Инвърнес в официален двубой, Николай Тодоров отново се разписа със синята фланелка. Българският нападател, чийто нов клуб се подвизава във второто ниво на шотландския футбол, донесе победата за своя тим при домакинството на Коув Рейнджърс в двубой от Група "D" на Купата на Лигата. Тодоров бе точен с глава за 3:2 в 71-ата минута.



