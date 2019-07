Роналдо и Буфон герои за Ювентус, въпреки автогол на Де Лихт (видео+галерия)

Отборът на Ювентус победи Интер с 5:4 след изпълнение на дузпи в мач от International Champions Cup, който се проведе в Нянджин. В редовното време мачът завърши 1:1 след автогол на Матайс де Лихт (10’) и попадение на Кристиано Роналдо (68’) от фаул. Джанлуиджи Буфон спаси три от дузпите на “нерадзурите” и така бе с главна роля за крайния успех на своя тим.Въпреки характера на двубоя, Маурицио Сари Антонио Конте заложиха на много силни състави. В атака за торинци бяха голямата звезда Кристиано Роналдо, Федерико Бернардески и считаният за сигурен напускащ Гонсало Игуаин . Новото попълнение Де Лихт също започна като титуляр, след като в миналия мач се появи през втората част. Интер игра в любимата на своя наставник схема 3-5-2, като Иван Перишич и 17-годишният Себастиано Еспосито бяха двамата нападатели.

