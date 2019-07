Американски футбол Колежански отбор си направи съблекалня за 28 милиона 24 юли 2019 | 13:42 - Обновена 1



There are locker rooms... And then there's the #LSU locker room pic.twitter.com/3f7FG8QDu8 — LSU Football (@LSUfootball) July 22, 2019

Колежанският спорт като цяло е критикуван от мнозина за огромните си приходи при положение, че отказва да плаща на играчите и не им гарантира качествено образование. В много американски щати най-скъпоплатеният обществен служител е треньорът на университетския отбор. Наставникът на Луизиана Стейт Ед Оргерън миналата година изкара около 3,5 милиона долара.



This is why you come to LSU pic.twitter.com/qoDcoguQ2y — LSU Football (@LSUfootball) July 22, 2019

