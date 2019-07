Моторни спортове Лоренсо пропуска следващите два кръга в MotoGP 24 юли 2019 | 13:19 - Обновена 0



Already back at the gym. Not an easy recovery process but feeling improvements every day. pic.twitter.com/Wu7FaVR5ia — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) July 20, 2019

Така Лоренсо ще пропусне предстоящите след края на лятната пауза в шампионата състезания в Чехия и Австрия. На негово място ще стартира тест пилотът на Honda Шефан Брадъл, който кара вместо Лоренсо и в Германия. Там той успя да финишира на десето място. Focusing on his recovery, @lorenzo99 is now aiming to be back at the #BritishGP.@stefanbradl will join the Repsol Honda Team in Brno.https://t.co/MYcIiIyX4H pic.twitter.com/Xl1BkOIVc2 — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) July 24, 2019 Пилотът на Honda Хорхе Лоренсо ще пропусне следващите два кръга от календара на MotoGP и по план трябва да се завърне на пистата в края на месец август за Гран При на Великобритания. Испанецът получи фрактура на два прешлена по време на първата свободна тренировка за Гран При на Холандия и е посъветван да продължи възстановяването си далеч от трасето. Въпреки рехабилитацията си през последния месец, Лоренсо все още изпитва болки в гърба, разкриват от отбора му.Така Лоренсо ще пропусне предстоящите след края на лятната пауза в шампионата състезания в Чехия и Австрия. На негово място ще стартира тест пилотът на Honda Шефан Брадъл, който кара вместо Лоренсо и в Германия. Там той успя да финишира на десето място. Дебютната година на Лоренсо в Honda става все по-тежка, след като той не успя да вземе участие във всички предсезонни тестове заради друга контузия, а от началото на сезон 2019 той все още не може да се адаптира към новия си мотор. Трикратният шампион в кралския клас заема 16-а позиция в генералното класиране с едва 19 точки на своето име и все още нито един резултат в топ 10.

