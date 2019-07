Водни спортове Антъни: Световното е голям експеримент, за да знам какво да правя на Олимпиадата 24 юли 2019 | 12:30 0



Оказа се, че е водил и битка със себе си, защото от два-три дни е болен, а болките в ушите са го лишили от сън. Въпреки това се яви на старт за третото си плуване в рамките на 24 час. И то в една от най-тежките дисциплини.



Състезателят на Николай Вакареев и Вихрен (Сандански) говори пред Андрей Демирев - човека на BGswim.com в Азия, за представянето си и големите цели.



- Антъни, рядко се случва на световно първенство да има преплувания за влизане във финал или полуфинал. Дотук на това имаше няколко, едното от тях с твое участие. Ясно е, че плуването с Кендереши бе изключително тактическо. Как го почувства?

- Плувахме заедно и беше ясно, че победата ще се реши на самия края. Така се получи, че натрупах умора, тъй като от два-три дена съм малко болен - ухото ми е заглъхнало. Цяла нощ не съм спал. Дадох всичко от себе се, разбира се накрая на плуването. Защото ако бях се изрязъл да тръгна бързо, сигурно нямаше да завърша, предвид ситуацията, която се получи с мен. Пък и Кендереши е по-опитният, има отличия от олимпийски игри и големи първенства. Девето място в света все пак е голям успех. Не успях като предния път в Будапеща през 2017 г. да вляза на финал, но практически си влязох.

- Да, една десета и влизаше във финала. Но реално си там…

- Да, мисля, че се представих добре. Не знам какво ще правим със стотака в петък. Дали изобщо ще го плувам, защото съм наистина много болен. В крайна сметка след това заминавам за САЩ и продължавам подготовката си за олимпийските игри в Токио догодина.- За едно с юношеските, това е шестото ти световно първенства, но на голям басейн при мъжете второ. Какво е разликата с шампионата в Будапеща преди 2 години?- Конкуренцията е много по-голяма със сигурност. Имаше повече състезатели. Времената са много по-сбити, но в Будапеща времето и климатът бяха много по-добри и благоприятни. Нямаше такава голяма часова разлика за нас европейците. Може би по-леко го почувствахме тогава.



- Какво те впечатли най-много на това световно първенство? - Шампионатът в Корея го виждам като натрупан опит за олимпийските игри догодина. Да видим свикването с часовата зона, какви лагери трябва да се направят преди това. Така че, всичко това е един голям експеримент преди олимпиадата, за да знаем какво да правим в Токио.



- Как виждаш представянето на другите български плувци? - До момента всеки си плува около най-добрите си времена, което за мен е супер за такъв голям форум. Светлозар Николов плува след мен 200 м съчетано, Любомир Епитропов има 200 м бруст в четвъртък, Габриела Георгиева ще плува 200 м гръб в петък. Ще бъде прекрасно, ако има още едно вечерно плуване с българско участие.



- Тренираш вече в САЩ. На какво наблягаш там скорост, издръжливост, подводни, стартове, физическа подготовка?

- Опитваме се да наблягаме всичко. Подобрил съм доста подводните си. Тренирах и за връщане под минута на втория стотак и бързо плуване на последния петдесетак. Получи доста добре и то при положение, че плувах 200 м бътерфлай три пъти в рамките на 24 часа. Мисля, че всичко върви по план. С треньора ми развиваме всичко както трябва, голямата ми цел си остава олимпиадата в Токио.



