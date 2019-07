Солскяер не очаква феновете да скачат на Погба

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Оле Гунар Солскяер не смята, че запалянковците ще изразят недоволството си от Пол Погба при завръщането на отбора в Англия. Халфът иска да бъде продаден, но засега се подготвя с тима на турнето в Далечния Изток.

“Феновете знаят какво Пол е дал досега на клуба и какво може да даде - заяви наставникът. - Разбира се, има и малка група привърженици, които са против него. Но досега Погба е бил само на върха в този тим. Аз и играчите можем да го потвърдим. Той никога не е създавал проблеми. Благодарни сме за начина, по който той се представя.”

Солскяер не вижда проблем в сравнително пасивното поведение на Юнайтед на трансферния пазар. Засега тимът беше подсилен само от Аарън Уан-Бисака и Даниел Джеймс. “Изобщо не се притеснявам. Не можем просто да поемем по друг път, когато сме срещнали пречка по набелязания от нас”, обясни норвежецът, намеквайки, че преговорите за исканите от него играчи не дават резултати засега.

“Вярвам на футболистите, с които разполагам в момента. Убеден съм, че бихме се справили добре. Но когато работим върху даден трансфер, това означава, че ние сме преценили, че въпросният играч може да ни направи по-силни”, добави мениджърът.

It can't be easy translating an entire press conference



Ole pays tribute to the translator! #MUFC #MUTOUR #ICC2019 pic.twitter.com/uXaFLXUmRa