Боксовата общественост реагира остро към кончината на Максим Дадашев

Новината за смъртта на руския боксьор Максим Дадашев потопи в скръб всички приятели на бокса. Страхотният боец в категория до 63,5 килограма загина след множество тежки удари в главата, инкасирани в мача със Субриел Матиас. Три дни докторите в болницата в Остин Хил се бориха за живота на 28-годишния боксьор. Трагичното стечение на обстоятелствата провокира широк отзвук в социалните мрежи. With a Saddened Heart I want to send my deepest condolences to the family of Maxim Dadashev who passed away after receiving head trauma in his last fight. Ppl boxing is a tuff sport, we put our lives on the line every single time we step in the ring. RIP my boxing brother pic.twitter.com/gLhqzGd5Xw — Amanda Serrano (@Serranosisters) July 23, 2019 „Хора, боксът е тежък спорт. Поставяме животите си на карта всеки път, когато влезем на ринга“, заяви рекордьорката по световни титли в различни категории, Аманда Серано. Искрени и дълбоки съболезнования изказа британецът Антъни Фаулър. „Боец до последния си дъх“, заявиха още куп популярни личности. This fella Maxim Dadashev was a fighter until his last breath, it’s a brutal cruel sport at times, he died aged 28 after suffering severe brain injuries during his defeat to Subriel Matias on Friday. May god rest his soul #RIPChamp pic.twitter.com/YY0ZajAceJ — Anthony Fowler (@afowler06) July 23, 2019 Смъртта на Дадашев провокира някои наболели въпроси, подминавани с лека ръка в последно време.

Нормално ли е Дионтей Уайлдър да „иска трупове" в мачовете си и да се кани, че ще убие следващия си противник? По-големи ли са някои хора от спорта?

Кога загубихме уважението си към съперника?



Кога загубихме уважението си към съперника? So terribly sad to hear the news of the passing of Maxim Dadashev. Rest in peace — Eddie Hearn (@EddieHearn) July 23, 2019 Остри реакции се чуха и от феновете. Труден момент за бокса. Като светъл лъч са идеите на промоутъра Лоу ДиБела и др. – които изказват готовност за финансова помощ на семейството на руснака. Боксьорите рискуват собственото си здраве за чуждото забавление. Често го забравяме. Rest In Peace, Maxim Dadashev. #Boxing is a very unforgiving sport. We can’t make it safe, but we can make it safer. We can also rally to economically help his wife and son. We must take care of our own. This is heartbreaking news. — Lou DiBella (@loudibella) July 23, 2019 boec.bg По-големи ли са някои хора от спорта?

