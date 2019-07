Водни спортове Документалният филм за Wind2Win с премиера в Бургас 24 юли 2019 | 10:35 0



Документалният филм "Море на вятъра" ще бъде представен премиерно на 2 август 2019 г. на четвъртото издание на престижния форум Burgas International Film Fest на лятна сцена "Охлюва", Културен център Морско казино, от 21:30 ч. След прожекцията ще се проведе и дискусия по темата за опазването на Черно море. Входът за събитието е свободен.

Лентата с обща продължителност 30 мин. проследява стъпка по стъпка рекордното постижение на уиндсърф атлетите Илияна Стоилова и Йоан Колев Wind2Win Challenge и поставя фокус върху социалната значимост на инициативата, с която двамата привлякоха вниманието на обществеността към важния проблем със замърсяването на Черно море с пластмаса.



"Море на вятъра" е филм за силата на духа и волята, които те държат изправен дори да виждаш, че всичко отива на вятъра. Това е филм за предизвикателството да се откажем от всекидневните удобства на пластмасата с цел да опазим единствения дом, който познаваме", разказват Илияна и Йоан.



В "Море на вятъра" освен двамата уиндсърф атлети от "Акаша", ще видим и останалите членове на екипа - морските биолози Димитър Беров, Велизара Стоилова и капитана на експедицията Явор Колев. Тримата следваха неотлъчно сърфистите със специален плавателен съд, от който извършиха мониторинг на плаващите морски отпадъци и изследваха състоянието на крайбрежните морски води, за да допълнят липсваща ценна информация.



Заедно с тези усилия за информиране на широката общественост за измеренията на проблема, сърф училище "Акаша" инициира и серия от почиствания на родни плажове като първата за тази година акция с участието на 54 доброволци бе на плаж "Устието на Ропотамо", където бяха събрани над 980 кг отпадъци. МОРЕ НА ВЯТЪРА / WIND2WIN (2019) - ТРЕЙЛЪР / TRAILER from Remove Remove Productions on Vimeo. МОРЕ НА ВЯТЪРА / WIND2WIN (2019) - ТРЕЙЛЪР / TRAILER from Remove Remove Productions on Vimeo.



