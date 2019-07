Байерн (Мюнхен) подчини и Милан след "белия балет" (видео)

Our STARTING XI and SUBS vs. @acmilan ! #AudiFCBTour pic.twitter.com/8ANdep7jCy

Успехът на Байерн е напълно заслужен, като баварците доминираха в срещата, а в края техен гол беше отменен. Като цяло и двамата вратари нямаха много работа през първата част. Дебют за Милан срещу Байерн направи новото попълнение Тео Ернандес, който беше привлечен от Реал Мадрид, а в стартовия състав започна синът на легендата на “росонерите” Паоло Малдини - Даниел.

През първата част Кингсли Коман, Корентен Толисо и Кимих пропуснаха пред вратата на Милан, докато Тео Ернандес, Давиде Калабрия и Хакан Чалханоолу не успяха да реализират за италианския тим.

