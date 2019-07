Тенис Григор Димитров загуби от световния №405 на старта в Атланта 24 юли 2019 | 05:45 - Обновена 1



Същото се случи и през 2011 година при първото участие на Димитров в Атланта, когато загуби на старта от Раджийв Рам.



По-тревожното от тази поредна загуба в първи кръг на Григор Димитров обаче е състоянието на дясното му рамо, което му създава проблеми от началото на сезона. Българинът на няколко пъти се хващаше за него, а в паузата между сетовете дори получи помощ от физиотерапет на корта. Най-добрият ни тенисист Григор Димитров загуби сензационно с 5:7, 4:6 от квалификанта Кевин Кинг още в първия кръг на турнира BB&T Atlanta Open и приключи набързо участието си в надпреварата.Същото се случи и през 2011 година при първото участие на Димитров в Атланта, когато загуби на старта от Раджийв Рам.По-тревожното от тази поредна загуба в първи кръг на Григор Димитров обаче е състоянието на дясното му рамо, което му създава проблеми от началото на сезона. Българинът на няколко пъти се хващаше за него, а в паузата между сетовете дори получи помощ от физиотерапет на корта. What @GrigorDimitrov thinks about all of you coming out to watch him tonight. pic.twitter.com/OTtpDYO4oO — BB&T Atlanta Open (@BBTatlantaopen) July 23, 2019 Димитров и Кинг не бяха играли досега помежду си. Успехът на местния тенисист, който е 405-и в света, над бившия №3 е може би най-голямата победа в кариерата му.

View this post on Instagram #RG19 A post shared by Grigor Dimitrov (@grigordimitrov) on May 29, 2019 at 2:50pm PDT Двубоят започна оптимистично за Григор, който проби съперника още в първия гейм. Съперникът му обаче бързо го върна. Последва втори пробив за Григор, който беше затвърден и българинът поведе с 3:1. Така се стигна до 5:3 за Димитров, който сервира за спечелване на сета. Двойна грешка доведе до три поредни точки за пробив на Кинг. Григор не намери корта от удобна позиция, а нова двойна грешка, последвана от неуспешно излизане на мрежата доведе до равенство 5:5. Американецът за първи път поведе в мача, след което Кинг стигна до два сетбола и успя да реализира точката си за пробив, за да поведе. The legend himself @AndreAgassi is in the coaches box for @GrigorDimitrov at the #AtlantaOpen. #USOpenSeries | @BBTatlantaopen pic.twitter.com/DFLqelT9pY — US Open Tennis (@usopen) July 24, 2019

Вторият сет също започна с пробив за бъларина, който стигна до три точки за пробив и реализира третата възможност. Нови грешки обаче едва не доведоха до връщане на пробива, но Григор спаси подаването си, след което постигна втори пробив, като завърши с удар между краката за радост на публиката. В четвъртия гейм българинът отстъпваше с 15:40, измъкна се и получи шанс да поведе с 4:0, но нова двойна грешка, последвана от подхлъзване върна Кинг в мача. Грешките на Димитров продължиха да се трупат. Стигна се до пълен обрат 3:4, последван от нова размяна на пробиви. Американецът пропусна възможността да затвори мача на свой сервис, а след това Димитров пропиля аванс от 40:15. Той имаше вид на човек, който не иска да е на корта. Показателна за това бе ситуация, при която форхендът му закачи линията, а той вече отиваше да поздрави съдията като след край на мача. В крайна сметка и това се случи няколко минути по-късно и така Кинг затвори сета и мача. В следващия кръг той ще се изправи срещу сънародника си Тейлър Фриц, докато Григор ще насочи мислите си или към Лос Кабос, или към решаване на проблемите с рамото. Home town star Kevin King stuns Grigor Dimitrov 7-5, 6-4. #AtlantaOpen #USOpenSeries pic.twitter.com/t1raVNe3eO — BB&T Atlanta Open (@BBTatlantaopen) July 24, 2019

