Лили Кинг победи рускинята Юлия Ефимова на 100 метра бруст

Американката Лили Кинг и рускинята Юлия Ефимова отново сътвориха драма във финала на 100 метра бруст на Световното първенство по плуване, което се провежда в Република Корея. Двете водят битка от Олимпийските игри в Рио де Жанейро. Днес и двете плуваха гръб до гръб, но Кинг докосна първа финала с време 1:04.93 минути. Ефимова остана на 2-а позиция с време с 1:05.49, а третата позиция и бронзов медал зае Мартина Караро от Италия. View this post on Instagram #Gwangju2019 A post shared by Yuliya Efimova (@pryanya93) on Jul 19, 2019 at 1:15am PDT Лили Кинг, както и доста други състезатели, разкритикува начина, по който Сун Ян спечели титлата си. Ефимова пък изтърпя наказание от 16 месеца за употреба на допинг, след като беше хваната през 2016-а година, но не и наказана. На самите Игри в Рио американката заяви, че не е фен на Ефимова. Без защитаващата три титли Кейти Ледецки в басейна, италианката Симона Куадарела спечели златото на 1500 метра свободен стил с време 15:40.89, доста далече от рекорда на Ледецки, който е 15:20.48. По-рано днес американската звезда се отказа от участие във финала заради неустановено заболяване, а също така излезе и от сериите на 200 метра свободен стил. Сара Колер от Германия зае 2-ата позиция, а бронзов медал спечели Вън Чжънчжиъ. Олимпийският шампион и защитаващ титлата си на 100 метра гръб Райън Мърфи се провали днес в дисциплината, завършвайки на 4-о място. Златото стана притежание на Сю Джияю от Китай, който спечели с 52.43 секунди. Евгений Рилов от Русия е със среброто, а бронзовото отличие е за Мич Ларкин от Австралия. На 100 метра гръб при жените победата е за Кайли Мейси от Канада с 58.60 секунди. Среброто остана на Мина Атъртън от Австралия, а бронзовото отличие беше връчено на Оливия Смолига от САЩ. Притежателката на световния рекорд в тази дисциплина Катлийн Бейкър от САЩ остана на 6-о място.

