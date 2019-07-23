Левски тръгва с новата си перла за Кипър, ганаецът може да дебютира срещу АЕК

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Левски
Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Петър Хубчев за гостуването на АЕК (Ларнака) от втория квалификационен кръг на Лига Европа.
Двубоят в Кипър е в четвъртък, 25 юли от 18:30 часа. Прави впечатление присъствието на ганайския футболист Насиру Мохамед, който днес подписа договор с Левски, след като беше привлечен от шведския Хакан. Очакванията са офанзивният футболист да направи своя дебют за Левски в Кипър.
Ето и цялата група на Левски:
Милан Миятович, Николай Михайлов, Живко Миланов, Нуно Рейш, Йоанис Каргас, Иван Горанов, Деян Иванов, Ивайло Найденов, Илия Юруков, Мартин Райнов, Хали Тиам, Давиде Мариани, Паулиньо, Станислав Иванов, Станислав Костов, Франко Мазурек, Дени Алар, Мартин Д. Петков, Здравко Димитров, Насиру Мохамед.
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(Гост) 36
отговор
ДАНО ИМАМЕ КЪСМЕТ С НЕГО. ДА Е ХИТЪР И БЕЛЕЖИ МНОГО ГОЛОВЕ. Рейтинг: 2 1
(Гост) 35
отговор
ДИНАМО И ПОЩЕНЕЦ СА СВЕЩЕННИ Рейтинг: 0 5
(Гост) 33
отговор
С перла или не, аз подкрепям само свещеното тире! ЦСКА-! ЦСКА-! ЦСКА-! Рейтинг: 4 2
(Гост) 31
отговор
САМО БОТЕВ ! Рейтинг: 2 4
(Гост)
БОТЕВ, ЛИТЕКС, ЦСКА - ТРИТЕ УРВИ НА СВЕТА! САМО БЕРОЕ! Рейтинг: 2 1
(Гост) 29
отговор
кърпа4ев и осъм не са ГМО. Уважение! Рейтинг: 1 0
(Гост) 28
отговор
Срещу добре прибрани в защита отбори се видя, че куца халфовата линия. С привличането на "топ" нападател като тоя едва ли ще се промени нещо. Рейтинг: 1 2
(Гост) 26
отговор
Оооо лефски бараженн ооо лефски баражен !!! Рейтинг: 2 8
(Гост)
Ооо Литекс о етро поле, вие сте и ще си останете с тиреееее Рейтинг: 8 1
(Гост) 25
отговор
Не го перлосвайте толкова тоя. В Кипър най добре да не играе. Евентуално ако тръгнат на зле нещата, иначе от летището на терена...това е футбол, колективна игра Рейтинг: 2 0
(Гост) 24
отговор
Noviat ebac na litex. Рейтинг: 8 3
(Гост) 23
отговор
Всички фенове да си вземат знамената и да не забравят да почетат Мохамед! Рейтинг: 6 10
(Гост) 22
отговор
Остарях още помня когато Цска се казваше Осъм Ловеч. Рейтинг: 43 3