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създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Георги Попов
треньор: Петър Хубчев
web: Левски / bgclubs.eu

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Левски

Левски тръгва с новата си перла за Кипър, ганаецът може да дебютира срещу АЕК

23 юли 2019 | 21:48 - Обновена
Левски тръгва с новата си перла за Кипър, ганаецът може да дебютира срещу АЕК

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Петър Хубчев за гостуването на АЕК (Ларнака) от втория квалификационен кръг на Лига Европа.



Двубоят в Кипър е в четвъртък, 25 юли от 18:30 часа. Прави впечатление присъствието на ганайския футболист Насиру Мохамед, който днес подписа договор с Левски, след като беше привлечен от шведския Хакан. Очакванията са офанзивният футболист да направи своя дебют за Левски в Кипър.

Ето и цялата група на Левски:

Милан Миятович, Николай Михайлов, Живко Миланов, Нуно Рейш, Йоанис Каргас, Иван Горанов, Деян Иванов, Ивайло Найденов, Илия Юруков, Мартин Райнов, Хали Тиам, Давиде Мариани, Паулиньо, Станислав Иванов, Станислав Костов, Франко Мазурек, Дени Алар, Мартин Д. Петков, Здравко Димитров, Насиру Мохамед.

Снимки: Емона Цончева, Sportal.bg

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Добави коментар ›› Коментари (36)

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(Гост) 36
отговор
24 юли 2019 | 09:40

ДАНО ИМАМЕ КЪСМЕТ С НЕГО. ДА Е ХИТЪР И БЕЛЕЖИ МНОГО ГОЛОВЕ. Рейтинг: 2 1

пешо псето
(Гост) 35
отговор
24 юли 2019 | 09:39

ДИНАМО И ПОЩЕНЕЦ СА СВЕЩЕННИ Рейтинг: 0 5

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Пидирунгел
(Гост) 33
отговор
24 юли 2019 | 09:07

С перла или не, аз подкрепям само свещеното тире! ЦСКА-! ЦСКА-! ЦСКА-! Рейтинг: 4 2

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BULTRAS
(Гост) 31
отговор
24 юли 2019 | 08:56

САМО БОТЕВ ! Рейтинг: 2 4

Пидирунгел
(Гост)
24 юли 2019 | 09:08

БОТЕВ, ЛИТЕКС, ЦСКА - ТРИТЕ УРВИ НА СВЕТА! САМО БЕРОЕ! Рейтинг: 2 1

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
ловеч
(Гост) 29
отговор
24 юли 2019 | 08:45

кърпа4ев и осъм не са ГМО. Уважение! Рейтинг: 1 0

Фен
(Гост) 28
отговор
24 юли 2019 | 08:34

Срещу добре прибрани в защита отбори се видя, че куца халфовата линия. С привличането на "топ" нападател като тоя едва ли ще се промени нещо. Рейтинг: 1 2

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Гб
(Гост) 26
отговор
24 юли 2019 | 08:21

Оооо лефски бараженн ооо лефски баражен !!! Рейтинг: 2 8

Левски София
(Гост)
24 юли 2019 | 09:19

Ооо Литекс о етро поле, вие сте и ще си останете с тиреееее Рейтинг: 8 1

байтуй
(Гост) 25
отговор
24 юли 2019 | 08:21

Не го перлосвайте толкова тоя. В Кипър най добре да не играе. Евентуално ако тръгнат на зле нещата, иначе от летището на терена...това е футбол, колективна игра Рейтинг: 2 0

Donosnika Pl.Markov
(Гост) 24
отговор
24 юли 2019 | 07:58

Noviat ebac na litex. Рейтинг: 8 3

Левски 19??
(Гост) 23
отговор
24 юли 2019 | 07:21

Всички фенове да си вземат знамената и да не забравят да почетат Мохамед! Рейтинг: 6 10

така
(Гост) 22
отговор
24 юли 2019 | 05:46

Остарях още помня когато Цска се казваше Осъм Ловеч. Рейтинг: 43 3 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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