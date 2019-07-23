Левски тръгва с новата си перла за Кипър, ганаецът може да дебютира срещу АЕК

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Петър Хубчев за гостуването на АЕК (Ларнака) от втория квалификационен кръг на Лига Европа.

Двубоят в Кипър е в четвъртък, 25 юли от 18:30 часа. Прави впечатление присъствието на ганайския футболист Насиру Мохамед, който днес подписа договор с Левски, след като беше привлечен от шведския Хакан. Очакванията са офанзивният футболист да направи своя дебют за Левски в Кипър.

Ето и цялата група на Левски:

Милан Миятович, Николай Михайлов, Живко Миланов, Нуно Рейш, Йоанис Каргас, Иван Горанов, Деян Иванов, Ивайло Найденов, Илия Юруков, Мартин Райнов, Хали Тиам, Давиде Мариани, Паулиньо, Станислав Иванов, Станислав Костов, Франко Мазурек, Дени Алар, Мартин Д. Петков, Здравко Димитров, Насиру Мохамед.