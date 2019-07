Американски футбол За четвърта поредна година Далас Каубойс е най-скъпият спортен клуб 23 юли 2019 | 17:48 0



копирано

За четвърта поредна година отборът по американски футбол Далас Каубойс оглави класацията на списание "Форбс" за "Най-скъп спортен клуб". Петкратният шампион в Националната футболна лига (НФЛ) е оценен на 5 милиарда долара от експертите във "Форбс". На второ място е бейзболният Ню Йорк Янкис, чиято цена е 4,6 милиарда долара. В челната тройка попада и футболният Реал Мадрид, чиито активи се оценяват на 4,24 милиарда долара. Веднага след "кралския клуб" е вечният съперник Барселона, който "Форбс" оценява на 4,02 милиарда долара. Челната петица се допълва от баскетболния Ню Йорк Никс, който струва 4 милиарда долара. Манчестър Юнайтед, който през миналата година заемаше второ място в класацията зад Каубойс, сега е поставен на шеста позиция с цена 3,81 милиарда долара, но въпреки това запазва много по-добри позиции спрямо всички свои конкуренти във Висшата лига. Шампионът Манчестър Сити е на 25-о място (2,69 милиарда долара), Челси е на 32-ра позиция (2,58 милиарда долара), Арсенал е на 42-ра (2,27 милиарда долара), докато шампионът на Европа Ливърпул е на едва 45-о място (2,18 милиарда долара "Стойността на отборите в големите спортни лиги се покачва заради огромните телевизионни договори в съответните държави и в чужбина", каза Кърт Баденхаузен, редактор във "Форбс". "В момента приходите на клубовете растат много по-бързо от заплатите на играчите и по тази причина те печелят повече откогато и да било", добави още Баденхаузен. The World's Most Valuable Sports Teams (via @Forbes)



1. @dallascowboys / $5B

2. @Yankees / $4.6B

3. @realmadrid / $4.24B

4. @FCBarcelona / $4.02B

5. @nyknicks / $4B

6. @ManUtd / $3.81B

7. @Patriots / $3.8B

8. @Lakers / $3.7B

9. @warriors / $3.5B

T10. @Giants & @Dodgers / $3.3B pic.twitter.com/JMrlTC9giQ — SportsCenter (@SportsCenter) July 22, 2019 В топ 50 на класацията на "Форбс" попадат 26 франчайза от НФЛ, 9 отбора от НБА, 7 от Мейджър Лийг Бейзбол (МЛБ) и 8 футболни клуба от Европа. Челната десетка на "Форбс" за 2019 година: 1. Далас Каубойс (НФЛ) - 5 милиарда долара

2. Ню Йорк Янкис (МЛБ) - 4,6 милиарда долара

3. Реал Мадрид (футбол) - 4,24 милиарда долара

4. Барселона (футбол) - 4,02 милиарда долара

5. Ню Йорк Никс (НБА) - 4 милиарда долара

6. Манчестър Юнайтед (футбол) - 3,81 милиарда долара

7. Ню Инглънд Пейтриътс (НФЛ) - 3,8 милиарда долара

8. Лос Анджелис Лейкърс (НБА) - 3,7 милиарда долара

9. Голдън Стейт Уориърс (НБА) - 3,5 милиарда долара

10. Ню Йорк Джайънтс (НФЛ) - 3,3 милиарда долара

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 469 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1