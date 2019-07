Тенис Колко точки има да защитава Григор Димитров до края на US Open? 23 юли 2019 | 16:13 - Обновена 0



Миналата година между “Уимбълдън” и турнира от “Големия шлем” в Ню Йорк Григор участва само на “Мастърс”-ите в Торонто и Синсинати. В канадския град той стигна до четвъртфиналите след победи над Фернандо Вердаско и Франсис Тиафо, а загуби с 2:6, 2:6 от Кевин Андерсън. Това означава, че българинът има да защитава 180 точки от този турнир.

В Синсинати, където защитаваше титлата си от 2017-а, Димитров бе спрян в три сета - 6:2, 3:6, 4:6 от Новак Джокович, който после триумфира с трофея, а впоследствие спечели и US Open. Осминафиналът в Синсинати се равнява на 90 точки.



В Откритото първенство на САЩ Димитров отстъпи в самото начало на Стан Вавринка и съответно има да защитава само 10 точки в турнира.

