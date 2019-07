Тенис Кои играчи имат най-много точки за защитаване до края на US Open? 23 юли 2019 | 13:58 0



копирано

В края на август започва последният турнир от Големия шлем – US Open, чийто организатори обявиха, че тази година наградният фонд е рекорден. Ще бъдат разпределени $57 милиона долара, спрямо 53$ милиона миналата година. Шампионите на сингъл при мъжете и жените ще приберат по $3,850,000, докато всеки отбор при двойките ще заработи по $740,000 при спечелена титла. Както знаем, според настоящия формат точките, които играч заработи на даден турнир, са в актива му до следващия сезон по същото време, когато трябва да ги защити. Например, Новак Джокович е действащ шампион от Синсинати и има 1000 точки за защитаване тази година. Сърбинът е и играчът, който има най-много за защитаване въобще до началото на US Open – 3090. Всъщност световният №1 е и единственият в топ 20, който има над 2000 т., които е спечелил по време на сезона на хард на американска земя. Number five tastes good #Wimbledon | @DjokerNole pic.twitter.com/ktpL2usWOw — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2019 Ето и играчите от топ 20 с най-много точки за защитаване: Новак Джокович – 3090 т. до US Open – трети кръг Rogers Cup, шампион Cincinnati, шампион US Open’ Рафаел Надал – 1720 т. до US Open – шампион Rogers Cup, полуфинал US Open Хуан Мартин дел Потро – 1530 т. до US Open – финал Los Cabos, четвъртфинал Cincinnati, финал US Open Марин Чилич – 900 т. до US Open – четвъртфинал Rogers Cup, полуфинал Cincinnati, четвъртфинал US Open Кей Нишикори – 865 т. до US Open – четвъртфинал Washington, първи кръг Rogers Cup, втори кръг Cincinnati, полуфинал US Open Стефанос Циципас – 835 т. до US Open – полуфинал Washington, финал Rogers Cup, първи кръг Cincinnati, втори кръг US Open Роджър Федерер – 780 т. до US Open – финал Cincinnati, четвърти кръг US Open Александър Зверев – 780 т. до US Open – шампион Washington, четвъртфинал Rogers Cup, втори кръг Cincinnati, трети кръг US Open tenniskafe.com



Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 510 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1