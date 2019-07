Ивайло Гоцев: Кобрата ще се бори със сексуалното насилие

Мениджърът на българската звезда в професионалния бокс Кубрат Пулев Ивайло Гоцев говори пред медиите след повторното изслушване на Кобрата от атлетическата комисия на щата Калифорния по жалбата за сексуално насилие от страна на репортерката Дженифър Равало.

Българинът вече е с възстановен лиценз за територията на САЩ, след като комисията прецени, че е изпълнил всички препоръки. При рецидив обаче лицензът му ще бъде отнет завинаги.

