Лорис Кариус: Искат ме от Англия и Германия, но ми харесва в Бешикташ

“Агентът ми е получил две предложения от Англия и три от Германия. Отказах ги, защото ми харесва в Бешикташ и всичко напълно ме устройва”, коментира Кариус пред “Хюриет”.

Той беше отдаден под наем в Бешикташ за два сезона. През миналия Кариус пази в 30 срещи, като пет пъти опази мрежата си суха и допусна 39 гола. Медиите в южната ни съседка твърдяха, че в Бешикташ са правили опити да го върнат в Ливърпул, но договорът му не позволява това да се случи. View this post on Instagram Thanks @alesso for the nomination ‍#bottlecapchallenge A post shared by LORIS (@loriskarius) on Jul 6, 2019 at 8:05am PDT Германският вратар Лорис Кариус, който в момента играе в турския гранд Бешикташ като преотстъпен от Ливърпул, не планира смяна на обстановката. Стражът, който стана печално известен с грешките си във финала на Шампионската лига срещу Реал Мадрид през 2018 година, се чувства добре в Истанбул и е отклонил няколко оферти.

