Водни спортове Скандал разтърси световното по плуване 22 юли 2019 | 22:07 0



копирано

Голям скандал разтърси иначе академичен спорт като плуването. Китайската звезда Ян Сун спечели титлата на 400 метра свободен стил на световното първенство по плуване в Куанджу, Република Корея. Втори завърши олимпийският шампион от 2016 година Мак Хортън. На церемонията по награжданетото той отказа да се качи на почетната стълбица до Ян Сун, който е бил разследван за употреба на допинг. Думите му по адрес на азиатеца бяха "допингиран безсрамник". Това имаше широк отзвук в Китай, а местните фенове се нахвърлиха върху Хортън в социалните мрежи като нападнаха с обидни думи самия Хортън, семейството му и дори приятелката му, която беше сравнена с куче. Случаят със Сун е една година преди световното, когато той проваля допинг проверка, като чупи взетата проба с чук. Отношенията между двамата плувци са обтегнати и те дори отказват да тренират заедно.

View this post on Instagram A post shared by uoo (@mackhorton) on Oct 10, 2018 at 11:27am PDT

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1842 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1