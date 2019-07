Водни спортове Катинка Хошу с постижение за историята, рекорд за Кейлъб Дресел 22 юли 2019 | 16:57 - Обновена 0



Ункарката Катинка Хошу стана първата жена с четири поредни световни титли в една дисциплина, след като спечели златото на 200 метра съчетано плуване на шампионата на планетата в Куанджу Република Корея. Олимпийската шампионка и световна рекордьорка финишира първа във финала с 2:07.53 минути, оставяйки след себе си китайката Йе Шивън (2:08.60) и канадката Сидни Пикрем (2:08.70) #Katinka #Hosszu : what a champion what a beast-- the " #IronLady ". The #HUN superstar wins the 200im at the #WorldChamps for the 4th time in a row! Pure domination. Slow time at 2:07:53 by her lofty standards, but still a full second ahead of Ye Shi Wen #Gwanju2019 ‍ pic.twitter.com/NKH5FvCZJ1 — Willy Alexander #Gwangju19 ‍ (@sirwillyyXD) 22 юли 2019 г. Британецът Адам Пийти спечели безапелационно титлата на 100 метра бруст, макар че не успя да счупи собствения си световен рекорд. Вчера Пийти стана първият плувец, слязъл под 57 секунди в дисциплината по време на полуфиналите, но днес във финала 57,14 секунди му бяха достатъчни за златото, негово трето поредно от световни първенства в тази дисциплина.



Втори остана друг британец - Джеймс Уилби, с 58,46, а трети е Ян Цзибей от Китай с 58,63.

Gold for @adam_peaty from #Uttoxeter at the World Swimming Championships. ‍ #swimming #Staffordshire https://t.co/obrmlXFm94 — Simon Humphreys (@SimonHumphreys1) 22 юли 2019 г. На 100 метра бътерфлай фаворитката Сара Шострьом също бе близо до своята четвърта световна титла, но бе шокирана от 19-годишната канадка Маргарет Макнийл, която спечели златото с нов рекорд на страната си - 55,83 секнуди.



Шострьом се движеше под собствения си световен рекорд на първата дължина, но накрая остана втора с 56,22 секунди и не успя да прибави пета световна титла във витрината си в тази дисциплина. Трета е австралийката Ема Маккиън с 56,61.

