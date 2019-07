Златан Ибрахимович счупи главата на съперник (видео + снимки)

Известният с бойните си умения и особен нрав Златан Ибрахимович за пореден път се замеси в инцидент в САЩ.



LAFC staff not happy with Zlatan elbow after epic hat trick. #ElTraffico #LAGalaxy #LAFC



“Go Home. You little b*tch. Go home” pic.twitter.com/uGOjL5Lnfy — Jason Kaufman (@JKaufman05) July 20, 2019

This is just unbelievable!!! ElMounir is going to have a surgery tomorrow! pic.twitter.com/XQnT8xEC5K — Amro Tarek (@AmroAbdelAziz) July 22, 2019

Zlatan did this to El Munir and @MLS does nothing. What a shame. https://t.co/D6f2iIUdWh — Marcos (@Marcos_Garcia_9) July 22, 2019

Звездата на Лос Анджелис Галакси удари с лакът защитника на градския съперник ФК Лос Анджелис Мохамед Ал Монир и му вдлъбна лицето. След рентгенови снимки се вижда, че бранителят е със счупена лицева кост и ще трябва да се подложи на операция.Това не е първият път в САЩ, в който Ибрахимович подхожда грубо към опонентите си, като на сметката му вече има шамар зад врата, както и няколко непозволени влизания в гръб.