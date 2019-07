Издадоха заповед за арест на Джон Джоунс

View this post on Instagram

Инцидент произошел в американском городе Альбукерке, где тренируется боец. Сотрудница заведения заявила, что боец шлепнул ее ладонью, заставил присесть к нему на колени и начал целовать. Девушка оказала сопротивление, однако Джонс сдержал ее, схватив за шею. Полиция Альбукерке выдала ордер на арест Джонса за то, что он не явился на судебное заседание. Как сообщили представители чемпиона UFC, Джонс просто не смог получить уведомление, поскольку его выслали на ошибочный адрес. За свою свободу Джонс заплатил залог, сумма которого не сообщается.

A post shared by Новости ММА (@mma_book) on Jul 22, 2019 at 12:46am PDT