Вижте кои пилоти ще тестват за MotoGP на новата "Кими ринг"

The first action at the KymiRing draws ever nearer! #MotoGP | https://t.co/ojY6Tb4Q2R pic.twitter.com/q57tZULWyg — MotoGP™ (@MotoGP) July 22, 2019 Шестима пилоти – по един за всеки от конструкторите в MotoGP – ще излязат на новата финландска писта "Кимиринг". Двудневният тест, по време на който трасето ще бъде използвано за първи път от MotoGP, ще се проведе на 19 и 20 август. Honda ще бъде представлявана от шампиона в Moto2 за 2010-а Щефан Брадъл, а за Ducati ще кара тест пилотът Микеле Пиро. Бившият Супербайк шампион Силван Жинтоли ще тества за Suzuki, а Йонас Фолгер, който бе част от сателитния тим на Yamaha в кралския клас, ще кара за Yamaha. Мика Калио ще теста за КТМ на новата си домашна писта, а Брадли Смит – за Aprilia. MotoGP Test Teams ready to hit the track at the KymiRing https://t.co/JNx9atbf90 pic.twitter.com/7YUJQyy39a — Vroom Magazine (@vroom_magazine) July 21, 2019 По време на обедната почивка за MotoGP на трасето ще излязат местни мотоциклетни пилоти, които ще имат шанс да бъдат сред първите, направили обиколки на "Кими ринг".

