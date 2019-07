Моторни спортове Yamaha не очакват конфликт с Роси около оттеглянето му 22 юли 2019 | 12:38 - Обновена 0



За последните четири състезания 40-годишният пилот записа само осем точки заради трите си отпадания. В интересно интервю за Motorsport Лин Джарвис призна, че Роси вече не е бъдещето на Yamaha, но въпреки това не изключва възможността контрактът му да бъде удължен. @ValeYellow46 had a dramatic start to his Le Mans weekend! #FrenchGP pic.twitter.com/9bXPFS69zo — MotoGP™ (@MotoGP) July 19, 2019 Шефът на Yamaha в MotoGP Лин Джарвис очаква да няма конфликт между отбора и италианската легенда в мотоциклетизма Валентино Роси по отношение на евентуалното му оттегляне от спорта. Доктора има договор с конструктора до края на 2020 година, като вече изминаха две години от последната му победа в MotoGP, а в последните два месеца Роси не успява да излезе от дупката, в която попадна по време на домашното си състезание на "Муджело".За последните четири състезания 40-годишният пилот записа само осем точки заради трите си отпадания. В интересно интервю за Motorsport Лин Джарвис призна, че Роси вече не е бъдещето на Yamaha, но въпреки това не изключва възможността контрактът му да бъде удължен. "До 2010-а Валентино ни донесе четири световни титли и когато реши да премине в Ducati, почувствахме силно липсата му. Все едно Марк Маркес да напусне Honda в този момент. Сега Валентино е на друг етап от живота и кариерата си и с цялото ми уважение към него, той вече не е част от бъдещето на MotoGP. Той може да остане в шампионата още година, две, три. Ще видим колко конкурентен ще бъде с времето, но сега връзката ни с него е различна и вече не зависим толкова от него. Разбира се, не казвам, че Валентино не е важен – той е важен. Неговата роля и функция вече са различни, но се надявам, че той ще остане посланик на марката ни и наш партньор", коментира Джарвис. Според него решението за оттеглянето на Валентино от MotoGP трябва да бъде взето заедно - "Със сигурност решението ще бъде взето след обсъждане. Смятам, че той ще бъде първият човек, който ще отвори темата, тъй като той най-добре знае кога е способен да се състезава и кога мотивацията му вече ще започне да отслабва. Първите знаци определено ще дойдат от негова страна. Аз не очаквам никакъв конфликт. Мисля, че когато моментът настъпи, ще постигнем консенсус". "It's true that I'm old for sure, but last year I was already old and also five years ago I was already old!"



