Почина бивш треньор на Григор Димитров

Най-добрият български тенисист се подготвяше под ръководството на австралийския специалист в продължение на година и половина, след като преди това работеше с шведа Петер Лундгрен. Макнамара помогна на 20-годишния Григор да достигне до номер 52 в световната ранглиста на ATP през 2011 година.



"Той беше изключително харизматичен и страстно отдаден на своята работа. Беше невероятен съотборник. Той свърши великолепна работа с Григор Димитров, помагайки му да пробие сред професионалистите", написа Патрик Муратоглу в “Туитър”.

I am very saddened by the news of the decease of Peter MacNamara who worked several year at @MouratoglouAcad

He was very charismatic, totally passionate about his job, and such a great Team mate. He did an incredible job with Grigor Dimitrov helping his transitions to the pros.