Три победи за Ямайка във втория ден на Диамантената лига в Лондон

Shelly-Ann Fraser-Pryce delivered a reality check for her Women's 100m opponents - the winning time was 10.78 with Dina Asher-Smith a distant second in 10.92.



But Dina is still happy! #AnniversaryGames #bbcathletics pic.twitter.com/CvyF2gjtbj — BBC Sport (@BBCSport) July 21, 2019 Двукратната олимпийска шампионка в леката атлетика Шели-Ан Фрейзър-Прайс спечели състезанието на 100 метра при дамите, с което приключи втория ден на турнира Диамантена лига в Лондон. Спринтьорката от Ямайка финишира за 10.78 секунди, като остави на цели 14 стотни зад себе си британката Дина Ашър-Смит и на 20 стотни от секундата Мари-Жозе Талу от Кот д'Ивоар. Победа за Ямайка донесе и Ръшел Клейтън на 400 метра с препятствия, която спечели с личен резултат от 54.16 секунди. На второ място остана двукратната световна шампионка Зузана Хейнова от Чехия с 54.33 секунди, а трета завърши Тиа-Адана Бел от Барбадос с 54.54 секунди. Results of the men's 400m



1 Akeem Bloomfield 44.40 SB

2 Jonathan Jones 44.63 NR PB

3 @nathonallen_ 44.85 SB#LondonDL #DiamondLeague #RoadToTheFinal pic.twitter.com/3VALdDbirv — IAAF Diamond League (@Diamond_League) July 21, 2019 Ямайската доминация бе затвърдена и при мъжете, след като на 400 метра гладко бягане спечели Акийм Блумфийлд, който завъртя една обиколка за 44.40 секунди. Втори остана Джонатан Джоунс с национален рекорд на Барбадос от 44.63 секунди, а трети е ямаецът Нейтън Алън с 44.85 секунди На 5000 метра при дамите Кения наложи тотална доминация, след като осемте представителки на страната влязоха сред челните 9. Победата отиде при Хелън Обири с най-добър резултат за сезона - 14:20.36 минути. Втора остана Агнес Тироп с най-добро лично постижение от 14:20.68 минути, а трета завърши холандката Сифан Хасан с 14:22.12, която също постигна най-добър личен резултат. В скока на дължина победата взе германката Малайки Миамбо със 7,02 метра. Американката Бритъни Рийс остана втора с 6,82 метра, а трета е украинката Марина Бех-Романчук с 6,78 метра. В хвърлянето на диск при мъжете победата грабна шведът Даниел Стал с 68,56 метра. Федрик Дакрес от Ямайка остана втори с 67,09 метра, докато бронзовото отличие стана притежание на литовеца Андриус Гудзиус с 65,40 метра. Следващите състезания от Диамантената лига са на 18 август в Бирмингам. 0



