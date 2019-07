Колоездене Саймън Йейтс спечелия 15-ия етап от "Тур дьо Франс" 21 юли 2019 | 18:36 0



Another look at how Simon Yates claimed the stage win and Julian Alaphilippe defended the #MaillotJaune.



Average speeds in the last 10km:

Yates - 21.7km/h

Pinot - 23.4km/h

Alaphilippe - 22.4km/h#TDF2019 #TDFdata pic.twitter.com/cgNKArXV27 — letourdata (@letourdata) July 21, 2019 Британецът Саймън Йейтс от тима на "Мичълтън-Скот" спечели 15-ия етап от Обиколката на Франция, който се оказа крайно интересен и завърза още повече интригата за "жълтата фланелка". Йейтс бе най-бърз по 185-километровото трасе от Лиму до Фора Прат д'Алби, по което бяха преодолени три височини от първа и една от втора категория. Британецът успя да се откъсне сравнително рано от основната група, а с всяка следваща височина колоездачите се раздаличаваха един от друг. На изкачването към последния връх Йейтс успя да се справи и с последнте си конкуренти и в крайна сметка пресече финалната линия за 4 часа, 47 минути и 4 секунди. @alafpolak1 saves his Yellow Jersey but has shown his limits.

Julian Alaphilippe conserve son Maillot Jaune mais a montré ses limites.#TDF2019 pic.twitter.com/czJIO1uOeI — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2019 Втори и трети на 33 секунди изоставане финишираха французинът Тибо Пино и испанецът Микел Ланда, като Пино бе особено активен в подхода към Фоа Прат д'Алби и успя да застигне Ланда, а на финала и да го мине. С карането си Пино даде сериозна заявка, че ще бъде определящ фактор в етапите и през третата седмица на Тура. Други от претендентите за лидерската позиция в генералното класиране - германецът Емануел Бухман и колумбиецът Еган Барнал, пристигнаха четвърти и пети на 51 секунди от победителя, а на 1:22 минути дойдоха британецът Герайнт Томас, холандецът Стивън Кройсвайк и испанецът Алехандро Валверде. Лидерът Жулиен Алафилип имаше много проблеми по последната височина и изостана, като в крайна сметка финишира на 1:49 минути за Йейтс, с което успя да минимализира загубите от Томас до 27 секунди. Разликата между Алафилип и Томас обаче отново се върна под две минути. В момента французинът води с 1:35 минути пред миналогодишния победител. Трети на 1:47 минути е Кройсвайк, а Пино е четвърти на 1:50 минути. Петият Еган Барнал се движи на 2:02 минути от Алафилип, а германецът Емануел Бухман е шести на още 12 секунди изоставане. В понеделник предстои вторият и последен почивен ден за колоездачите в тазгодишното издание на "Тур дьо Франс", а след това колоната се насочва към Алпите за решителните етапи. Във вторник ще бъдат изминати 177 километра с начало и край в Ним, а от сряда започват и изкачванията в най-високата планина в Централна Европа. 0



