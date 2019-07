Англия Шефилд Юнайтед с рекорден трансфер 21 юли 2019 | 17:32 - Обновена 0



копирано





Французинът е петото ново попълнение за Шефийлд през лятото на 2019 година. Новакът във Висшата лига чупи рекорда за най-скъп трансфер на клуба за трети път през този трансферен прозорец.



"Лис е голям, бърз и е различен тип футболист, който може да играе на върха на атаката. Привличането му е фантастична работа за нас и очакваме съвсем скоро да се присъедини към състава ни", заяви мениджърът на Шефийлд Юнайтед Крис Уайлдър.



Sheffield United break club transfer record for a third time this summer https://t.co/B4fyd2B5sV pic.twitter.com/gCic4sfa7r — The Sun Football (@TheSunFootball) July 21, 2019 Шефилд Юнайтед привлече Лус Мусе от Борнемут за рекордна трансферна сума, потвърдиха от новака във футболния елит на Англия. 23-годишният нападател подписа договор за три сезона с "остриетата". Британските медии съобщават, че трансферната сума, която е платена от Юнайтед, е над 10 милиона лири.Французинът е петото ново попълнение за Шефийлд през лятото на 2019 година. Новакът във Висшата лига чупи рекорда за най-скъп трансфер на клуба за трети път през този трансферен прозорец."Лис е голям, бърз и е различен тип футболист, който може да играе на върха на атаката. Привличането му е фантастична работа за нас и очакваме съвсем скоро да се присъедини към състава ни", заяви мениджърът на Шефийлд Юнайтед Крис Уайлдър.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1677 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1