Тенис Преди 5 години той спря с тениса, а сега е на финал! 21 юли 2019 | 11:54 0



копирано





Невероятното в случая с 30-годишния унгарец е, че това е първият му финал на такова ниво в кариерата, а той самият я прекрати преди цели 5 години. През 2014-а той бе изиграл само девет мача и поради редица контузии реши да сложи край на професионалния си път. Самият Балаж признава, че просто му е било прекалено скучно и се е чувствал твърде млад да става треньор, затова е решил отново да поднови кариерата си.

Attila Balazs retired from tennis 5 years ago.



At age 30, he's now into his first ATP Tour final! | : @TennisTV | #atpumag pic.twitter.com/s2lI30MlGd — ATP Tour (@ATP_Tour) July 20, 2019

Той вече има шест победи на сметката си, тъй като е 208-ми в световната ранглиста и трябваше да започне от квалификациите в Умаг. В основната схема той елиминира Виктор Галович, Филип Краинович, Стефано Травалия и шампиона от Рио де Жанейро (на клей) Ласло Джере, за да стигне по впечатляващ начин до финала.

Attila the THRILLA!







Hungarian qualifier Attila Balazs defeats Laslo Djere 6-2 6-4 to reach his first ATP final at @CroatiaOpenUmag. pic.twitter.com/B4X22POgFf — Tennis TV (@TennisTV) July 20, 2019

Балаж е шестият състезател през този сезон, който стига за първи път до битка за трофей, като предишните петима души триумфираха - Райли Опелка, Лоренцо Сонего, Кристиан Гарин, Ласло Джере и Хуан Игнасио Лондеро.

First-time final feelz



Amazing, emotional moment for Attila Balazs at @CroatiaOpenUmag pic.twitter.com/XqwNLIopRV — Tennis TV (@TennisTV) July 20, 2019

На пътя на унгареца на финала в Умаг застава солидният този сезон на тази настилка Душан Лайович, който може да се похвали с полуфинал на “Мастърс”-а в Монте Карло. Любопитното е, че Балаж има две победи в трите мача над сърбина на клей досега и може да стане сензационен шампион в хърватския град. Много фенове на тениса вероятно не са дори чували името на Атила Балаж, но той накара всички да говорят за него след забележителния си поход към финала на турнира от сериите АТР 250 в Умаг.Невероятното в случая с 30-годишния унгарец е, че това е първият му финал на такова ниво в кариерата, а той самият я прекрати преди цели 5 години. През 2014-а той бе изиграл само девет мача и поради редица контузии реши да сложи край на професионалния си път. Самият Балаж признава, че просто му е било прекалено скучно и се е чувствал твърде млад да става треньор, затова е решил отново да поднови кариерата си.Той вече има шест победи на сметката си, тъй като е 208-ми в световната ранглиста и трябваше да започне от квалификациите в Умаг. В основната схема той елиминира Виктор Галович, Филип Краинович, Стефано Травалия и шампиона от Рио де Жанейро (на клей) Ласло Джере, за да стигне по впечатляващ начин до финала.Балаж е шестият състезател през този сезон, който стига за първи път до битка за трофей, като предишните петима души триумфираха - Райли Опелка, Лоренцо Сонего, Кристиан Гарин, Ласло Джере и Хуан Игнасио Лондеро.На пътя на унгареца на финала в Умаг застава солидният този сезон на тази настилка Душан Лайович, който може да се похвали с полуфинал на “Мастърс”-а в Монте Карло. Любопитното е, че Балаж има две победи в трите мача над сърбина на клей досега и може да стане сензационен шампион в хърватския град. 0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 2986 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1