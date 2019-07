Дан Хукър се завърна с гръм и трясък, приспа Джеймс Вик

Дан Хукър направи паметно завръщане в октагона на UFC след размазващата загуба от Едсън Барбоса в предишния си мач преди седем месеца. Той се справи с Джеймс Вик на галавечерта в Сан Антонио.

Crowd silenced



@DanTheHangman is back in a BIG WAY! #UFCSanAntonio pic.twitter.com/l7N1sU66wG